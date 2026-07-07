Arte y ciencia se encuentran en un mural que reivindica a las mujeres ingenieras

La historia de las mujeres en la ciencia suele escribirse desde los laboratorios, las aulas o las investigaciones. Ahora también quedará plasmada en un muro. La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara “Ingenio Femenino”, un mural monumental de cerámica que transformará uno de los espacios exteriores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara en un homenaje permanente a las mujeres que han abierto camino en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

Con una extensión superior a los 60 metros cuadrados, la obra busca convertirse en un referente de arte público universitario, al tiempo que acerca a la comunidad a un mensaje de inclusión, conocimiento e identidad jalisciense.

La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara el mural “Ingenio Femenino” (Meitu)

Una artista entre el arte y la ingeniería

Sarah Köhl representa una generación que rompe con la idea de que el arte y la ciencia pertenecen a mundos separados. Mientras desarrolla una carrera como artista plástica, también cursa la Ingeniería en Topografía Geomática, una dualidad que se refleja en el lenguaje visual de sus obras.

Su trayectoria comenzó desde muy joven, al exponer su trabajo a los 16 años. Desde entonces ha presentado obra en México y en países como Italia, República Checa, Alemania y España, además de obtener reconocimientos tanto en fotografía como en innovación científica.

Su trabajo se caracteriza por un estilo abstracto y neofigurativo que busca despertar empatía y contar historias mediante símbolos, colores y formas, una propuesta que ahora trasladará al espacio universitario.

La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara el mural “Ingenio Femenino”

Un mural que une conocimiento y tradición

La pieza tendrá como figura central a una ingeniera portando casco de seguridad, rodeada de elementos que representan distintas áreas del conocimiento que convergen en el CUCEI: instrumentos topográficos, circuitos electrónicos, un átomo, cadenas de ADN y referencias a la naturaleza.

Pero el mural no sólo hablará de ciencia. También incorporará uno de los elementos más representativos del patrimonio jalisciense: la cerámica de Tonalá. Cada módulo será elaborado con materiales de alta resistencia producidos por artesanos del municipio, estableciendo un puente entre la tradición artesanal y la innovación tecnológica.

La obra será realizada en dos etapas: primero la elaboración de las piezas cerámicas y posteriormente su instalación definitiva sobre el muro del campus universitario.

La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara el mural “Ingenio Femenino”

Un proyecto construido entre muchas manos

Uno de los aspectos que distingue a “Ingenio Femenino” es su dimensión comunitaria. El mural no será únicamente una creación individual, sino el resultado de un proceso colaborativo en el que participan estudiantes, madres de familia, niñas y voluntarios interesados en el mosaiquismo.

También colaboran integrantes del capítulo estudiantil de la Sociedad de Geociencias y Sensoramiento Remoto, así como estudiantes vinculados al área de Robótica, fortaleciendo el diálogo entre disciplinas artísticas y científicas.

Este modelo de trabajo convierte a la obra en un ejercicio colectivo donde la creación artística también funciona como espacio de aprendizaje, convivencia y apropiación del espacio público.

La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara el mural “Ingenio Femenino”

Visibilizar a quienes transforman la ciencia

Más allá de su valor estético, el mural busca reconocer a las mujeres que, durante décadas, han contribuido al desarrollo científico y tecnológico sin recibir la misma visibilidad que sus colegas hombres.

La propuesta pretende recordar que el ingenio femenino siempre ha estado presente en la construcción del conocimiento y que las nuevas generaciones necesitan referentes que inspiren a niñas y jóvenes a desarrollarse en carreras relacionadas con la ingeniería, la investigación y la tecnología.

La artista plástica Sarah Kenya Köhl Camacho prepara el mural “Ingenio Femenino”

Cuando concluya, “Ingenio Femenino” no sólo será una pieza artística de gran formato, sino también un símbolo permanente de inclusión, creatividad y reconocimiento al talento femenino dentro de la Universidad de Guadalajara y de la comunidad científica de Jalisco.