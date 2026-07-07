Guadalajara cuenta con 23 Oficialías del Registro Civil activas

El Municipio de Guadalajara mediante un comunicado informa sobre el servicio para la ciudadanía de 23 Oficialías del Registro Civil, donde se pueden realizar diversos trámites como obtener alguna acta de nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio, así como alguna corrección o modificación de este tipo de documentos.
Estas oficinas se encuentran en servicio de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Es importante señalar que las oficinas ubicadas en el tercer piso del mercado Corona y en la Unidad Administrativa San Andrés, laboran sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas, para efectos del trámite para actas de defunción.
El listado completo de las oficialias y sus ubicaciones, es el siguiente:
- Oficialía No. 1 Domicilio: Av. Hidalgo S/N, Centro Histórico, Tercer Piso del Mercado Corona. Teléfono: 3312-0181-00, extensiones 8161 y 8110.
- Oficialía No. 2 Domicilio: Abascal y Souza, entre Federación e Industria, col. La Perla. Teléfono: 336-1764-60 y 336-1852-90.
- Oficialía No. 3 Domicilio: Carlos A. Carrillo No. 1560, Polanco Oriente, esquina calle 2. Teléfonos: 3333-3503-14, 3315-9334-23, 3338-1836-00 extensión 3192.
- Oficialía No. 4 Domicilio: Fidel Velázquez 1531, esquina av. Federalismo. Teléfono: 33-38-23-25-76-71.
- Oficialía No. 5 Domicilio: San Andrés esquina con Chamizal No. 2516, Unidad Administrativa San Andrés. Teléfono: 3330-4028-60, extensiones 2861, 2862, 2863, 2864, 2865.
- Oficialía No. 6 Domicilio: calle María Reyes No. 4300, Plaza Tetlán. Teléfonos: 3336-0511-53, 3312-0179-83 y 3312-0179-84.
- Oficialía No. 7 Domicilio: Antonio Larragaña 1327, Huentitán el Alto. Teléfono: 3312-0172-71 y 3312-0172-70.
- Oficialía No. 8 Domicilio: Av. La Paz #1630, esquina con la calle Argentina. Teléfono: 3338-2712-99 y 3312-0179-60.
- Oficialía No. 9 Domicilio: Calle 5 de febrero 249. Antigua central camionera. Teléfono:3336-6913-00 ext 1412 y 1414.
- Oficialía No. 10 Domicilio: Av Federalismo Norte, 84 esquina independencia. Teléfono: 3336-1343-70 y 3336-1372-67.
- Oficialía No. 11 Domicilio: Jordan 700, esquina Esteban Alatorre, col. Hermosa Provincia. Teléfono: 3336-0827-66 y 3315-9535-25.
- Oficialía No. 12 Domicilio: Av. Circunvalación No. 1105, Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez. Teléfono: 3312-0189-26 y 3312-0189-27.
- Oficialía No. 13 Domicilio: Jesús García 2391, esquina López Mateos. Teléfono: 3336470858 y 3331221121.
- Oficialía No. 14 Domicilio: Calle Esmeralda 2486, col. Verde Valle. Teléfonos: 3328-7835-91 y 3328-7825-93.
- Oficialía No. 15 Domicilio: Calzada Independencia Norte No. 3295-C. Teléfonos: 3336-7463-91 y 3312-0179-70.
- Oficialía No. 16 Domicilio: Jesús Reyes Heroles 3900, el Sauz. Teléfono: 3336-4534-55.
- Oficialía No. 17 Domicilio: Plutarco Elias Calles 2243, Lomas del Paradero, 44840 Guadalajara
- Oficialía No. 18 Domicilio: Av. María Guadalupe de Hernández Loza No. 3065. Teléfonos: 3336-0472-20 y 3312-0179-80.
- Oficialía No. 19 Domicilio Calle Tabachin entre primavera y mezquite, Col. del Fresno. Teléfono: 3331-6215-52.
- Oficialía No. 20 Domicilio: Av. Colón 2706, esq. Andres Urdaneta, Col. Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3336-0827-66 y 3315-9535-25.
- Oficialía No. 21 Domicilio: Gobernador Curiel 3063, Unidad José Clemente Orozco. Teléfono: 3336-7500-55.
- Oficialía No. 22. Domicilio: Primero de Octubre 4547 entre andador 14 y 14. Col colorines. Teléfono: 3336-4634-77.
- Oficialía No. 23 Domicilio: Colón #2706, esquina av. Urdaneta, Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3338-1047-73 y 3312-0179-53.
- Oficialía No. 24 Domicilio: Nicolas Romero #1471, Colonia Lomas del Country. Telefono: 3310017630