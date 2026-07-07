Asisten más de 103 mil personas a las Fiestas de San Pedro Tlaquepaque 2026

Las Fiestas de San Pedro Tlaquepaque 2026 concluyeron con saldo blanco, luego de 16 días de actividades en las que el municipio registró una asistencia de 103 mil 700 personas.

Del 20 de junio al 5 de julio, la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre Revolución y Herrera y Cairo, concentró gran parte de la actividad festiva con la instalación de 43 juegos mecánicos, 60 juegos de destreza, además de puestos de comida y comercios.

El Teatro del Pueblo, instalado en el Jardín Hidalgo, fue uno de los espacios con mayor afluencia, al ofrecer de manera gratuita espectáculos musicales, artísticos y culturales para las familias asistentes.

Concluyen Fiestas Patronales en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Para resguardar las festividades, el Ayuntamiento implementó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos y Policía Vial, quienes realizaron labores de vigilancia, atención de emergencias y control de la movilidad. De acuerdo con las autoridades, las celebraciones concluyeron sin incidentes de consideración.

Como parte de la programación también se desarrolló el programa “Todo Tlaquepaque Juega”, vinculado al Mundial Social, con actividades deportivas y recreativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en distintos espacios públicos del municipio.