Incorporación de atención médica de alta especialidad en Hospital Comunitario de Atotonilco El Alto evita traslados al área metropolitana

El Hospital Comunitario “Madre Luisita de la Peña Navarro”, en Atotonilco El Alto, recibió a una una plantilla de médicos especialistas para otorgar atenciones de alta especialidad a habitantes de la Región Altos Sur, como resultado de la estrategia que busca fortalecer la atención médica en todas las regiones del estado.

El fortalecimiento de los servicios inició con la incorporación de las especialidades de Traumatología y Anestesiología, durante el año anterior, y se consolidó en abril de 2026 con la llegada de cinco nuevos médicos especialistas en Medicina Interna y Cirugía General, para ampliar de manera importante la capacidad de atención del hospital.

El Encargado del Despacho de la Dirección del Hospital Comunitario Atotonilco El Alto destacó que ahora más personas pueden recibir atención oportuna digna y resolutiva en su lugar de origen, evitando traslados innecesarios a hospitales de segundo nivel, reduciendo tiempos de espera y favoreciendo una recuperación más rápida y con mayor acompañamiento familiar.

También señaló que el fortalecimiento de las especialidades ha permitido ampliar de manera importante la productividad quirúrgica de la unidad hospitalaria ya que a la fecha, tan solo el servicio de Traumatología y Ortopedia ha realizado 143 procedimientos quirúrgicos, brindando solución a lesiones y padecimientos que anteriormente requerían traslado a otros hospitales.

Asimismo, puntualizó, que el crecimiento se refleja en los egresos hospitalarios registrados de enero a junio; pasaron de 72 pacientes egresados en enero a 128 en junio. Respecto al Servicio de Cirugía General, abierto en abril de este año, efectuó 42 procedimientos quirúrgicos, incrementando la capacidad resolutiva del hospital y ampliando el acceso de la población a intervenciones especializadas.

Otro servicio relevante es la realización de la primera vasectomía sin bisturí en la historia del Hospital de Atotonilco El Alto, lo que amplía las opciones de planificación familiar para la población masculina de la región.

De igual manera, el 24 de junio de 2026 se realizó con éxito la primera colecistectomía laparoscópica realizada en esta unidad médica, un procedimiento que representa un parteaguas en la atención quirúrgica del hospital al permitir cirugías menos invasivas, con menor riesgo de complicaciones, menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida para los pacientes.