Se registró un incendio en Atotonilco El Alto, originado en un ducto de Pemex

Incendio en Atotonilco El Alto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Jalisco emitió un reporte preliminar sobre el incendio ocurrido en el municipio de Atotonilco El Alto en un ducto perteneciente a Pemex; de acuerdo a lo informado, las llamas iniciaron de manera repentina y se propagaron rápidamente hacia la superficie, alcanzando dos vehículos.

Un camión de carga tipo Torton y una camioneta tipo pickup sufrieron los daños severos de este incidente que fue controlado por oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Los camiones cisterna y el personal especializado concentraron sus maniobras en el enfriamiento de las unidades afectadas y en el control del perímetro para evitar que el combustible esparcido agravara la situación.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por el incendio y se continúa investigando si el origen estuvo relacionado con actividades de toma clandestina de hidrocarburos en el ducto.