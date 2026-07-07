Piden muestreos sobre presencia de metales pesados en el agua

Monitoreo hecho por ciudadanos han acreditado presencia de e-colli y metales pesados, como plomo.

Es preocupante que la Secretaría de Salud se niegue a declarar una alerta sanitaria en la ciudad, por al agua maoliente que surte el SIAPA, advirtió la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero.

El agua no sirve para cocinar y tampoco se debe utilizar para lavarse los dientes. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que no hay más enfermos a causa del agua, expresó la legisladora. Entonces, la pregunta que se hacen los ciudadanos es ¿que hacemos?.

Los monitoreos sobre el agua son insuficientes, añadió la legisladora, quien dijo que deben hacerse estudios sobre la presencia de metales pesados.

“Si bien, por una parte, admiten que el agua que tenemos no es para nada potable, ni siquiera para un uso doméstico, también a su vez dicen que no es lo es suficientemente grave como para emitir una alerta sanitaria. Me parece preocupante porque la Secretaría de Salud tendría que ejecutar, como una de sus estrategias de mitigación, debería se la prevención, y con ello, advertir a las personas, a través de una alerta sanitaria, que el agua que estamos recibiendo en nuestros hogares es intomable ¿no?”, expresó Casillas.

El lunes pasado, los titulares de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez y de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), José Antonio Muñoz Serrano, descartaron una alerta sanitaria por la calidad del agua en la ciudad y minimizaron los análisis hechos por ciudadanos en diferentes colonias de la metrópoli.

Mariana Casillas, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua en el Congreso, respaldó los muestreos ciudadanos hechos por vecinos de colonias y por organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) que indican la presencia de metales pesados en el agua de la ciudad.

“De hecho, ya hay varios muestreos que han sido publicados por especialistas como Josué Sánchez Capetillo, Juan Pablo Macías, Arturo Gleason, donde han demostrado que los muestreos que actualmente hace el laboratorio de Coprijsal no cumple con la Norma NOM-127, porque no miden los parámetros de los metales pesados que están saliendo en este momento en el agua, por lo tanto, el trabajo que está haciendo la Coprisjal en este monitoreo diario es insuficiente o por lo menos nos revela que el agua que sale en las casas de los jaliscienses está contaminada”, agregó.

Sobre plan presentado por el Ejecutivo estatal para solucionar la crisis de agua, el cual prevé solicitar una bolsa de 20 mil millones de pesos, Mariana Casillas adelantó que desde la Comisión que preside, se asumirá un papel crítico y analítico hacia la iniciativa que envíe el gobernador de Jalisco, que pretende abrirle las puertas a la inversión privada en el abasto del agua.