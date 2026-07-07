Carlos Lomelí y Claudia Delgadillo se reúnen y llaman a la unidad de Morena en Jalisco

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, sostuvo una reunión con la excandidata de Morena al Gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, según difundió en un mensaje a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de mantener la unidad del movimiento en la entidad.

En su publicación, Lomelí señaló que “la transformación de Jalisco exige caminar en una ruta clara y, sobre todo, en unidad”, y calificó a Delgadillo como “un liderazgo fundamental” que, dijo, ha contribuido con “dignidad y lucha incansable” al fortalecimiento del movimiento en el estado.

El legislador afirmó que durante el encuentro coincidieron en que “el compromiso con el pueblo de Guadalajara y de todo Jalisco está por encima de todo” y expresó que, bajo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuarán trabajando en la construcción del llamado “Segundo Piso de la Transformación”.

Lomelí también sostuvo que, ante los retos actuales, “la unidad es nuestra mayor certeza”, sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados durante la reunión.

El encuentro ocurre después del proceso electoral de 2024, en el que Claudia Delgadillo fue la candidata de Morena, mientras que Pablo Lemus Navarro, postulado por Movimiento Ciudadano, obtuvo el triunfo en la elección para la gubernatura de Jalisco.