Advierten que el titular del SIAPA no irá pronto a comparecencia ante diputados

Ismael Jáuregui Castañeda, titular del SIAPA. Cumplió tres meses en el cargo.

Pese a los llamados que han hecho diversos legisladores, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, no acudirá a la mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda del Congreso, hasta que no esté lista la iniciativa que enviará el gobernador a la Legislatura, para buscar 20 mil millones de pesos para obras hidráulicas.

La legisladora de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, confirmó que no hay fecha para la comparecencia del titular del SIAPA, ante los diputados, quienes quieren saber las acciones que están haciendo para atender el problema de la mala calidad del agua.

“No hay fecha todavía, lo que se ha posicionado en distintas instancias es que evidentemente, los responsables de esta mesa integral e interinstitucional del agua, vendrán cuando se tenga la iniciativa lista. Esta iniciativa que encabeza la visión del gobernador hacia el tema del agua, y bueno, vendrá en su momento a explicar el detalle de la iniciativa. Están trabajando en eso, pero finalmente yo he escuchado distintas declaraciones y lo que tengo que decir es que evidentemente el tema del agua es un tema ambiental, es un tema de salud, es un tema técnico, pero sobre todo, es un tema de finanzas públicas”, dijo.

A lo que se refiere la legisladora es que el tema del abandono en que está el SIAPA desde hace más de 20 años, requiere una planeación a largo plazo y una inversión de presupuesto multianual.

Agregó que el tema amerita que los ayuntamientos metropolitanos vinculados al SIAPA tienen que aportar recursos también, e incluso, la bancada de MC solicitará al gobierno federal que entregue recursos al gobierno de Jalisco.

“Los municipios también tienen que destinar presupuesto para la infraestructura hidráulica en sus municipios y hay un tema importante que es el tema de la federación. El estado, por medio de sus organismos operadores del agua, paga a la federación derechos por el uso de aguas nacionales, recursos que se pagan a la federación, pero la federación a través de un programa de estímulos -antes era un programa de devolución de derechos- devuelve a los estados, puede ser incluso la totalidad de los derechos que paga, sí y solo sí estos recursos se usan para infraestructura hidráulica”, precisó.

En la sesión del pleno prevista para efectuarse el jueves próximo, la bancada de MC presentará una iniciativa de exhorto a la federación, para que de los recursos que paga el gobierno de Jalisco, devuelva una parte como un estímulo para que se vea el interés de la federación en el tema del agua.

Gabriela Cárdenas refirió que en 2025 la federación no entregó recursos a 419 organismos operadores del agua, como el caso del SIAPA, del antiguo Programa de Devolución de Derechos (Proder) hoy conocido como Programa de Estímulos. Esto puede ser una buena opción para la llegada de dinero fresco a las arcas del SIAPA.