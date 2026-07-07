Inicia depósito de pensiones y apoyos del Bienestar en Jalisco

La delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 6 al 29 de julio se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto para las personas beneficiarias de las pensiones y apoyos federales.

Los recursos se entregarán a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, la Pensión Mujeres Bienestar, el Programa de Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

De acuerdo con la funcionaria, en Jalisco hay más de 926 mil personas inscritas en la Pensión para Adultos Mayores, quienes reciben 6 mil 400 pesos bimestrales; más de 205 mil beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses, y más de 52 mil personas con discapacidad permanente que reciben 3 mil 300 pesos bimestrales.

“El bimestre pasado entregamos más de 13 mil 500 tarjetas, mismos que durante este mes cobrarán por primera vez”, señaló.

Calendario Pagos Pensión Bienestar (Cortesía)

Meave Ferniza recomendó consultar el calendario de pagos en el portal oficial del programa y recordó que las personas beneficiarias pueden revisar el saldo de su tarjeta a través de la línea telefónica del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución.

Explicó que el depósito se realizará conforme al calendario establecido y que, una vez reflejado en la cuenta, el recurso podrá retirarse total o parcialmente sin costo en los cajeros del Banco del Bienestar. También podrá utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o retirarse en bancos comerciales, aunque en estos últimos se cobra una comisión.

En caso de extravío de la tarjeta, indicó que las personas deberán acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con una identificación oficial y el acuse correspondiente para poder retirar su pensión.

La delegada agregó que ya concluyó la entrega de tarjetas para estudiantes de educación básica e invitó a quienes no recogieron su plástico de la beca de primaria a consultar, mediante el canal oficial de WhatsApp habilitado por la dependencia, el calendario para recibirlo.

Actualmente, dijo, en Jalisco hay más de 733 mil estudiantes de educación básica, 256 mil de nivel medio superior y más de 11 mil de educación superior que reciben becas del Gobierno de México.