Jalisco apuesta por un transporte más eficiente con nuevos proyectos de movilidad

Alberto Esquer, jefe de Gabinete y Diego Monraz, secretario de Transporte

La movilidad volvió a colocarse entre las prioridades del Gobierno de Jalisco. El jefe de Gabinete, Alberto Esquer, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, para revisar el avance de distintos proyectos enfocados en fortalecer el sistema de transporte público en la entidad.

Durante el encuentro, ambos funcionarios evaluaron las acciones que actualmente se desarrollan para mejorar la forma en que miles de personas se trasladan diariamente por el estado.

Alberto Esquer señaló que el trabajo coordinado entre dependencias busca construir estrategias que beneficien directamente a la población y permitan ofrecer un servicio de transporte público con mejores condiciones.

Destacó que el objetivo es fortalecer la conectividad entre las comunidades, disminuir los tiempos de traslado y continuar impulsando un sistema que responda a las necesidades de los usuarios.

El jefe de Gabinete afirmó que una movilidad digna, eficiente y sustentable debe garantizarse para todas y todos los habitantes de Jalisco.

Por ello, indicó que el Gobierno estatal mantiene la coordinación con la Secretaría de Transporte para desarrollar proyectos que permitan consolidar un sistema moderno y funcional.

Durante la reunión también se revisó el avance de las acciones relacionadas con la infraestructura de movilidad y las actualizaciones previstas para las tarifas del transporte público durante 2026.

Las autoridades señalaron que estos proyectos forman parte de la estrategia para que el transporte público de Jalisco continúe siendo un referente nacional en innovación y movilidad, al tiempo que se mejora el servicio para quienes lo utilizan todos los días.