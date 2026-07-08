Inicia Tlajomulco obras viales y un parque en la Cabecera Municipal con 7.7 mdp de inversión

El Ayuntamiento de Tlajomulco puso en marcha dos obras de infraestructura en la Cabecera Municipal con una inversión conjunta de 7.7 millones de pesos. Los trabajos contemplan la rehabilitación de las calles Alfareros y Francisco Javier Robles, así como la construcción de un parque de bolsillo en la colonia Bosques de la Esperanza.

La primera obra consiste en la renovación de 357 metros lineales de ambas vialidades, donde se colocará empedrado tradicional con huellas de concreto estampado, banquetas accesibles, cruceros seguros, alumbrado público, arbolado y nueva infraestructura hidrosanitaria. La inversión destinada a este proyecto es de seis millones de pesos.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, afirmó que la inversión pública debe dirigirse a las zonas con mayores necesidades.

“Hoy que tenemos la chanza de poder ser quienes los representamos en el gobierno, pues estamos dando toda la fuerza y todo el empuje para que el recurso público se distribuya precisamente en colonias como esta, donde más se necesita. Aquí necesitamos que haya justicia social”, señala.

La justicia social es tener una calle digna, es poder tener una banqueta donde transitar, es poder tener la posibilidad de moverte mejor y, por eso, este par de calles, Alfareros y Francisco Javier Robles, van a ser parte de otra etapa de inversión que viene para la Cabecera”, añade.

Más tarde, el alcalde dio el banderazo a la construcción de un parque de bolsillo en Bosques de la Esperanza, espacio que contará con andadores, juegos infantiles, aparatos para ejercicio, iluminación, mobiliario urbano y áreas verdes.

“Lo único que les pedimos es que nos tengan paciencia, que vamos a seguirle dando con mucha fuerza y determinación. No hay otra forma de poder sacar adelante todos los pendientes que tenemos, todas las necesidades. Hay que seguir echándole con mucha fuerza y determinación. Saben que estamos muy honrados por la posibilidad que nos han dado de poderlas y poderlos representar. No les vamos a fallar”, asegura.

De acuerdo con el Ayuntamiento, ambos proyectos buscan mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos para la convivencia de las familias en la Cabecera Municipal.