Sospechan de “huachicol” en incendio de El Salto

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco) reportó que atendió el incendio que inició la noche del martes en una pensión situada en la Calle Reforma, de la Colonia El Verde, municipio de El Salto, en donde se resguardaban camiones tipo cisterna cargados con diésel.

En las labores de control de la emergencia participaron también elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto, así como de la Guardia Nacional, quienes a eso de las 4:00 am lograron controlar y dejar sofocado el fuego.

Vecinos del lugar -en donde se quemaron al menos cuatro pipas- indicaron que el combustible que cargaban los camiones ahí almacenados, es de origen ilegal.

Se dijo además, que al iniciar las explosiones que originaron la conflagración, alcanzaron a retirarse otras tres o cuatro pipas.

Cerca de la zona corre un poliducto proveniente de Salamanca y que desemboca en San Juan de Ocotlán, en Zapopan, y ha habido antecedentes de aseguramiento de hidrocarburo robado (“huachicol”) en las inmediaciones de donde la noche del martes se suscitó el incendio.

🚨 Atención a incendio en el municipio de El Salto



Se atienden un incendio registrado al interior de una pensión en el municipio de El Salto, donde de manera preliminar se presume que algunos autotanques con diésel se encuentran involucrados en el incidente.



En las labores de… pic.twitter.com/CqjRbiaf0j — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 8, 2026

La autoridad correspondiente -Ministerio Público Estatal o Federal-, deberá llevar las indagatorias para aclarar el siniestro, independientemente de las medida administrativas que aparte el municipio deba de tomar.