Exige PRI Jalisco plan integral para atender la crisis del agua; buscará involucrar al gobierno federal

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, calificó como la principal problemática que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara la crisis del agua y critica que, hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado una estrategia integral para atenderla.

La dirigente priista afirmó que la única respuesta pública ha sido un video difundido en redes sociales, pese a que persisten las quejas por la calidad del agua en diversas colonias.

“Lo único que conocemos es un video con planteamientos poco creíbles, cuando la propia autoridad reconoce que resolver esta crisis tomaría cerca de 30 años y requeriría una inversión de 25 mil millones de pesos”, expresó.

Haro recordó que hace 378 días el Congreso de Jalisco aprobó un incremento de 10 por ciento a las tarifas del Siapa y aseguró que el PRI fue el único partido que votó en contra. Añadió que actualmente más de 200 colonias reportan agua turbia y con mal olor, mientras que alrededor de un millón y medio de hogares dependen del organismo y su cartera vencida supera los 20 mil millones de pesos.

También cuestionó la cancelación de 65 proyectos hídricos municipales por parte de la Comisión Estatal del Agua, lo que, dijo, representó el retiro de cerca de mil millones de pesos destinados a obras de abastecimiento.

La dirigente señaló además que hace más de un año el PRI presentó más de mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad del agua, sin que hasta ahora exista una respuesta del organismo.

Anunció que en los próximos días el partido acudirá a la Ciudad de México para solicitar la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno federal, el Congreso de la Unión, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y comisiones legislativas, con el propósito de gestionar recursos y construir una estrategia para atender la problemática.

Asimismo, informó que el PRI entregó muestras de agua a un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Conagua para conocer su calidad y, en caso de ser necesario, solicitar la intervención de las autoridades sanitarias.

Laura Haro y Cuquis Camarena (PRI Jalisco)

Laura Haro advirtió que su partido no respaldará proyectos relacionados con el sistema de agua potable si no cuentan con sustento técnico, financiero y jurídico, además de manifestar su preocupación por una eventual concesión del servicio a particulares.

“El agua es un derecho humano y no puede convertirse en un negocio ni en moneda de cambio político. Movimiento Ciudadano debe asumir su responsabilidad y dejar de repartir culpas”.

Por su parte, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Cuquis Camarena, criticó que el director del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, no haya acudido en tres ocasiones a comparecer ante las y los legisladores para abordar la situación del organismo.

La diputada recordó que el grupo parlamentario presentó la propuesta denominada Siapa 2.0, integrada por 18 acciones para reestructurar el organismo en un periodo de cinco años, además de impulsar una auditoría especial y otros acuerdos legislativos que, aseguró, no han sido atendidos por las autoridades estatales.