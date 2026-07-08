Pablo Lemus es operado de emergencia por apendicitis; reporta recuperación favorable

Gobernador de Jalisco Horas antes había encabezado un encuentro con estudiantes que representarán al estado en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur, a quienes anunció un incremento en el apoyo de sus becas.

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de presentar un fuerte dolor que, tras ser valorado en un hospital, fue diagnosticado como apendicitis aguda.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario explicó que el malestar comenzó la tarde del mismo día, una vez que concluyó una reunión con niñas, niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur.

Lemus señaló que, debido a la intensidad del dolor, fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, donde los médicos determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.

Indicó que la operación se realizó con éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Asimismo, explicó que por recomendación médica deberá guardar reposo durante los próximos días y retomará gradualmente sus actividades conforme lo permitan los especialistas.

Durante esa reunión con los niños y jóvenes de las olimpiadas anunció un incremento en el apoyo a las becas destinadas a las y los estudiantes que competirán en el certamen internacional.