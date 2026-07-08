Pablo Lemus es operado de emergencia por apendicitis; reporta recuperación favorable

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de presentar un fuerte dolor que, tras ser valorado en un hospital, fue diagnosticado como apendicitis aguda.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario explicó que el malestar comenzó la tarde del mismo día, una vez que concluyó una reunión con niñas, niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur.
Lemus señaló que, debido a la intensidad del dolor, fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, donde los médicos determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.
Indicó que la operación se realizó con éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.
Asimismo, explicó que por recomendación médica deberá guardar reposo durante los próximos días y retomará gradualmente sus actividades conforme lo permitan los especialistas.
Durante esa reunión con los niños y jóvenes de las olimpiadas anunció un incremento en el apoyo a las becas destinadas a las y los estudiantes que competirán en el certamen internacional.