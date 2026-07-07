Lo arrestan por incidente vial y le encuentran 100 dosis de “crystal” y mariguana

Presunto integrante de la mafia en Jalisco

Sostener un altercado vial con un camionero, le costó la libertad a un sujeto al que agentes de la Policía Estatal de Caminos detuvieron en Zapotlán El Grande con 100 dosis de droga, una pistola, cargadores y 140 tiros útiles para fusiles AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”

La captura de Héctor “N”, de 24 años, a quien la Policía de Jalisco identifica como generador de violencia en la zona, fue realizada cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el Libramiento Sur del municipio, y fueron alertados por ciudadanos, quienes les reportaron que el conductor de una camioneta blanca agredía al chofer de un vehículo de carga en la misma vía, a la altura del Rancho La Curva.

Al llegar al punto del conflicto, vieron que un hombre en una camioneta Dodge RAM aceleraba al darse cuenta de la presencia policiaca, por lo que lo interceptaron de inmediato y al hacerle la revisión apegada a protocolo, le hallaron un arma de fuego tipo escuadra calibre .22, con un cargador y un 9 cartuchos útiles.

Droga, pistola e implementos asegurados a presunto integrante de la mafia en Jalisco

Además, en la camioneta tipo pick up, color blanco, le encontraron cerca de 50 envoltorios con material granulado con las características de la droga conocida como “crystal”, así como otras 50 bolsas con marihuana.

También le fueron asegurados cinco cargadores para arma larga y 140 cartuchos calibre 7.62 x 39.

Héctor “N” fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público