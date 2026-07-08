Miguel Ángel Gómez Reyes gana el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez

La Secretaría de Cultura de Jalisco otorgó el XXIII Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez al escritor michoacano Miguel Ángel Gómez Reyes por su obra "Algunas formas de estar solo", seleccionada por decisión unánime del Comité Dictaminador entre las propuestas participantes de esta edición.

El autor, originario y residente de Morelia, Michoacán, recibirá un estímulo económico de 150 mil pesos y se suma a la lista de ganadores de uno de los certámenes literarios más importantes del país dedicados al género del cuento.

De acuerdo con el jurado, la obra destaca por construir una propuesta narrativa sólida que aborda la soledad desde distintas perspectivas, explorando temas como el duelo, la culpa, la violencia, el deseo y los vínculos afectivos mediante personajes complejos y una escritura de gran intensidad emocional. Asimismo, reconoció la unidad y calidad literaria del conjunto de relatos, factores que llevaron a otorgar el premio por unanimidad.

El Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, convocado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, busca fomentar la creación de obra inédita y fortalecer la difusión del cuento en México, además de rendir homenaje al legado del escritor jalisciense Agustín Yáñez, una de las figuras fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX.