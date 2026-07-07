El CEPAD busca fondos para seguir con su labor de acompañar a víctimas de tortura y desaparición

Cartel de la campaña de procuración de fondos.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es una organización de la sociedad civil que cumple 20 años de vida. Su trabajo es dar acompañamiento integral a víctimas de tortura y desaparición y también impulsan la labor de defensa de derechos humanos en Jalisco.

Especialistas del Cepad AC dan asesoría psicosocial mediante la atención individual y sesiones colectivas y para continuar con su trabajo, requieren recursos económicos que buscan conseguirlos mediante la campaña de procuración de fondos “Caminando con Cepad”, que se realiza desde el 9 de junio y hasta el próximo 31 de agosto, informó Denisse Montiel Flores, codirectora del Cepad AC.

“Justo la campaña que iniciamos el 9 de junio y que termina el 31 de agosto lleva por nombre ‘Caminando con Cepad’. La campaña consiste no solo en solicitar donativo de recursos tanto económicos sino tambien apoyos en especie, ya que justo estaremos realizando eventos como bazares, algunas subastas y venta de obras artísticas”, explicó en entrevista.

La meta de la campaña de procuración de fondos es conseguir 700 mil pesos, con lo que se realizarán 40 casos de acompañamiento de tortura y desaparición, 95 asesorías anuales y más de 150 sesiones psicosociales individuales y colectivas, dijo Denisse Montiel.

“Esto surge de la necesidad para seguir sosteniendo la labor que realizamos desde el Cepad. Precisamente este año cumplimos 20 años en la defensa de los derechos humanos en Jalisco y desde 2018 acompañamos de manera integral a víctimas de tortura y dedesaparición en Jalisco, siendo actualmente la única organización que brinda este tipo de acompañamiento a este grupo de población”, indicó.

El 1 de agosto, se realizará una actividad en la sede de la agrupación Cuerpos Parlantes, situada en la calle Cruz Verde 93, en la zona centro de Guadalajara, donde se realizará una subasta de obras de arte, un concierto en vivo y música para bailar, así como un taller de escritura creativa. La cita es a las 6 de la tarde.

Las formas de colaborar son mediante aportaciones económicas a la cuenta del Cepad en Banorte, a nombre de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC. Clabe: 0723 2000 2102 1383 66.

Se solicita que si tienen alguna obra de arte, antigüedad o artículo de valor que no se utilice, la pueden donar al Cepad, para realizar un bazar. Los donativos pueden entregarse en Calle Hospital 721 y llamar antes para gestionar la entrega al teléfono 33 1528 6370.