Incrementa 16% sobrevivencia de plantas en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila

Sierra de Quila

El Gobierno de Jalisco anuncio un incremento del 16% en la sobrevivencia de árboles plantados durante 2025 en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, en comparación con 2024.

La planta establecida en Sierra de Quila de las especies nativas, Pinus douglasiana, Pinus oocarpa y Pinus devoniana, fue producida en el Vivero Forestal “La Chamacuera”, que opera el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO).

Marduck Cruz Bustamante, Director General del Organismo Público Descentralizado (OPD) Sierra de Quila, informó que de acuerdo con el monitoreo de la reforestación en 2025, sobrevive el 86% de las 8 mil 423 plantas establecidas en 10.5 hectáreas. Lo que representa un aumento del 16% en comparación con 2024.

Este monitoreo también permitio observar que el 91% de las plantas se encuentran en buen estado de salud, fuertes y en constante crecimiento, a pesar de haber enfrentado una temporada de estiaje compleja.

“Creo que esto es resultado, justamente, de la buena calidad de planta que se obtuvo, en su mayoría proveniente de FIPRODEFO, y de las condiciones, de hacerlo en el tiempo adecuado, con la forma adecuada y siguiendo las recomendaciones técnicas con las cuales debe hacerse una buena reforestación”, agregó el titular del OPD.

Además explicó que después de cada reforestación, realizan una evaluación periódica para determinar cuántos árboles plantados siguen vivos, medir el éxito del proyecto, detectar problemas a tiempo y actuar con cuidados especiales ante plagas o sequías.

Destaco que el éxito de la reforestación del año pasado se atribuye principalmente a la buena calidad de las especies establecidas y el manejo apropiado de los sitios reforestados.

El OPD Sierra de Quila realizó rescate de plantas nativas que son fortalecidas en su vivero forestal y posteriormente establecidas en el Área Natural Protegida.

En 2025, la reforestación se enfocó en sitios que sufrieron deforestación por plagas y algunos por incendios forestales no graves, para continuar con los esfuerzos que se contemplan en la Estrategia Estatal de restauración de Ecosistemas que se trabajó desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

Los parajes que se vieron beneficiados con dicha reforestación, se localizan en los municipios de San Martín Hidalgo y Tecolotlán.

Para fortalecer estas acciones, el Gobierno de Jalisco impulsa la Campaña Estatal de Reforestación 2026.