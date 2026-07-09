Alerta Coparmex Jalisco por caída en generación de empleos y cierre de empresas

La generación de empleo formal en el Estado mostró una desaceleración durante el primer semestre de 2026, situación que preocupar a la Coparmex Jalisco, además, por el incremento en el cierre de empresas, principalmente micro y pequeñas.

Con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo informó que entre enero y junio se generaron 5 mil 585 empleos formales en Jalisco, cifra que representa apenas una tercera parte de los puestos de trabajo creados en el mismo periodo del año pasado y solo el 21% de la meta anual de 26 mil nuevos empleos.

A nivel nacional, durante el primer semestre se crearon 262 mil 628 empleos formales, una cifra inferior al promedio de 385 mil 762 registrados para ese mismo periodo en la última década, lo que, según Coparmex, refleja una desaceleración del mercado laboral.

El organismo también destacó que entre enero y junio se perdieron mil 792 registros patronales en Jalisco, una cantidad superior a la registrada durante todo 2025. Del total de empresas que dejaron de operar, el 91% corresponde a negocios de uno a cinco trabajadores. En el mismo periodo, por cada empresa que abrió en el estado, 35 cerraron sus puertas.

Ante este panorama, Coparmex Jalisco hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad para impulsar la inversión y generar condiciones que favorezcan el crecimiento de las empresas.

Además, planteó la necesidad de reforzar el Estado de Derecho, brindar certeza jurídica, simplificar los trámites regulatorios y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas como parte de una estrategia para revertir la tendencia observada.