Puerto Vallarta será sede de cumbre internacional sobre calidad hotelera y gastronómica

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Con el objetivo de fortalecer la competitividad y la calidad de los servicios turísticos del destino, el puerto será sede del 5° Congreso Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria, que se realizará los días 15 y 16 de julio de 2026 en el Hotel Hilton Vallarta Riviera All Inclusive Resort.

El encuentro reunirá a expertos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ex autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecerán capacitación especializada al sector hotelero, restaurantero y de servicios turísticos.

Organizado por Grupo Delcen, el congreso convocará a más de 300 ejecutivos y especialistas de 14 países, con una agenda que incluye 12 conferencias magistrales, cinco paneles de discusión y ocho talleres prácticos con traducción simultánea. Las actividades estarán orientadas a promover la implementación de estándares internacionales en seguridad alimentaria y calidad de servicio.

Entre los participantes destacan Vittorio Fattori, Director Global de Sistemas Agroalimentarios de la FAO; Frank Yiannas, ex Comisionado Adjunto de la FDA; Melody Yu, representante de Women in Food Safety; y Joaquín Nava, Director General de Grupo Delcen.

Además de consolidar a Puerto Vallarta como un destino preparado para recibir encuentros internacionales especializados, el evento generará beneficios económicos locales y fortalecerá las capacidades del sector turístico para responder a las expectativas de los mercados nacionales e internacionales.

El congreso también busca posicionar a Jalisco como referente regional en innovación y excelencia turística, al promover la colaboración entre instituciones académicas, organismos internacionales y empresas del sector para desarrollar políticas y prácticas que garanticen la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad en los destinos turísticos.

Con la realización de este tipo de eventos, Jalisco reafirma su compromiso con la profesionalización de la industria turística y la promoción de iniciativas que impulsan la excelencia, la innovación y la calidad en los destinos del estado.

Para más información sobre el programa y los conferencistas, puede consultarse la página oficial www.congresolatam.com.