Destruyen más de 500 armas en la 15.ª Zona Militar; Vero Delgadillo participa en la jornada

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, participó en la jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, realizada en las instalaciones de la 15.ª Zona Militar, en La Mojonera, como muestra de respaldo a la estrategia de seguridad que impulsan las fuerzas federales y el Gobierno de Jalisco.

Durante el acto, y en cumplimiento del artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fueron destruidas físicamente 509 armas de fuego, mil 213 cargadores y 43 mil 866 cartuchos de distintos calibres. El armamento había sido asegurado previamente por autoridades de los tres órdenes de gobierno y entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción, como parte del proceso legal.

Con esta acción, el Gobierno de Guadalajara reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir la inseguridad, reducir la violencia y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

En la ceremonia también estuvieron presentes Santos Gerardo Soto, comandante de la 15.ª Zona Militar; Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Quinta Región Militar; Salvador Zamora, secretario general del Gobierno de Jalisco; José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como comisarios del Área Metropolitana de Guadalajara y otras autoridades.