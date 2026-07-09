El día que los diputados usaron el ‘VAR’ para corregir una votación

Alondra Fausto, diputada del PRI y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. Encabezó la polémica sesión.

El Congreso del Estado se impregnó del ambiente mundialista y prácticamente la presidenta del Congreso, Alondra Fausto, tuvo que hacer uso del ‘VAR Legislativo’ para volver a ver el video de una votación y rechazar una iniciativa de la diputada de Futuro, Mariana Casillas, para solicitarle al director del SIAPA, Ismael Jáuregui, que presente el Plan Estratégico para la reestructura del organismo, en un plazo de cinco días.

La legisladora Mariana Casillas pidió que por la urgencia del tema del agua turbia que llega a los hogares, su iniciativa debía votarse en la misma sesión de este jueves. El resultado fue de 17 votos a favor del bloque opositor (Morena, Futuro, Hagamos y PT) y el PRI, 12 en contra de MC y del PAN y cuatro abstenciones del PVEM.

La presidenta del Congreso, Alondra Fausto, afirmó que el bloque opositor ganó la votación. Sin embargo, la legisladora de MC, Verónica Jiménez, pidió la revisión de la votación en el video que se graba de cada sesión, porque no se contó el voto del legislador del PAN, Julio Hurtado.

Tras revisar el video, se confirmó que no estuvo inscrito en la pantalla electrónica el voto de Julio Hurtado y la presidenta señaló entonces que el resultado se revertía, ya que se necesitaban 18 votos de 33 diputados presentes y únicamente hubo 17 votos de la oposición.

El voto no contado de Julio Hurtado se sumó a los 12 que se oponían a que el tema se votara de urgencia. Sin embargo, esto en realidad no alteraba el resultado final.

El legislador Enrique Velázquez, de Hagamos, reclamó que en ninguna parte del reglamento legislativo se establece que puede revisarse el video para corregir una votación, además de que ya habían pasado más de 10 minutos.

“Nos puede demostrar en que parte del reglamento dice que una vez cantada la votación puede rectificarla y después de que ya pasó el tema de iniciativas, podría ser, pero si no, usted ya dio un resultado y dijo que se iba a votar en esta sesión, así quedó incluido en la orden del día”, dijo Velázquez.

La legisladora del PRI, Alondra Fausto, señaló que en el reglamento sí se establece que una votación puede ser corregida y entonces, la diputada de Morena, Norma López, le solicitó que cuál era el fundamento legal de lo que estaba haciendo.

Tras de que la presidenta del Congreso afirmó que la votación se había corregido y que ya no se iba a discutir la propuesta para que el director del SIAPA presente en cinco días el Plan de Reestructuración del organismo, la autora de la propuesta, Mariana Casillas, expresó su molestia de que MC se oponga a un tema que está afectando a miles de familias que reciben agua turbia en sus hogares.

“Este acuerdo legislativo lo que busca es la rendición de cuentas de un organismo que no ha hecho absolutamente nada por el bienestar de las personas de Jalisco, de un organismo que ha fallado tres veces a comparecer ante el Congreso del Estado, de un organismo que le ha dado agua envenenada a las personas del estado, sin ningún tipo de vergüenza”, afirmó.

Tras las diferencias que generó el tema, la sesión siguió su curso y quedó marcada como la primera vez que se usa la pantalla electrónica de video para corregir una votación, algo que fue bautizado como ‘el día que se usó el VAR legislativo’, algo similar a lo que ocurre en el Mundial de Futbol o en los partidos de la Liga MX.