Vuelve operativo a contraflujo en López Mateos

Avenida López Mateos

Haya o no haya clases, el operativo de carriles a contraflujo en la Avenida López Mateos regresa, así lo anunció el secretario de seguida de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

El funcionario dijo que en atención a las peticiones de la ciudadanía en redes sociales y medios de comunicación así como por orden del gobernador Pablo Lemus, se retomará el operativo a contraflujo a partir de este lunes 13 de julio.

Juan Pablo Hernández agregó que el dispositivo vial se implementará de forma permanente de lunes a viernes, independientemente de si se está o no en periodo de clases.

Expuso que la estrategia agiliza la movilidad a lo largo de ocho kilómetros a partir del fraccionamiento El Palomar y hasta la calle Tizoc, con la participación principalmente la Policía Vial del Estado.

El operativo había sido suspendido a partir de este lunes 6 de julio de 2026, ante el inicio del periodo vacacional de verano establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, pero volverá luego de reiteradas solicitudes de automovilistas que consideran que el dispositivo debe permanecer aun en temporada de vacaciones escolares.

Retomarán operativo de carriles a contraflujo este lunes 13 de julio pic.twitter.com/fL696QOa8v — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) July 9, 2026

El operativo es implementado desde diciembre de 2024 y consiste en modificar -de las 6:00 a las 9:00 am- el sentido de circulación de uno o varios carriles de una avenida, lo que permite que los vehículos transiten en dirección contraria a la habitual para mayor agilización del tráfico.