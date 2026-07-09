El SJRTV abre centro de acopio en para apoyar a personas afectadas por los sismos en Venezuela

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) habilitó un centro de acopio para recibir ayuda destinada a las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela, con el objetivo de canalizar el apoyo humanitario desde Jalisco.
Los donativos serán concentrados en las instalaciones del SJRTV y posteriormente enviados al país sudamericano mediante el Sistema DIF Jalisco, en coordinación con el Gobierno del Estado.
Las autoridades señalaron que, una vez concluidas las labores de rescate, las principales necesidades se centran en alimentos, artículos de higiene, limpieza, insumos para bebés, mascotas y materiales para atención de emergencias, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en esta campaña solidaria.
Datos
- Centro de acopio: Edificio México, Francisco Rojas González #155, esquina con avenida México, colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara.
- Horario de recepción: De 8:00 a 20:00 horas, todos los días de la semana.
- Se recibe:
- Alimentos no perecederos.
- Papillas y fórmula para bebés.
- Artículos de higiene personal.
- Insumos de primeros auxilios.
- Herramientas de rescate.
- Productos de limpieza.
- Cobijas, colchonetas, lonas y casas de campaña.
- Alimento para mascotas.
- Importante: Por el momento no se recibe ropa ni calzado.