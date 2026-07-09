La OFJ cierra temporada con un viaje al fuego, la danza y la pasión de Manuel de Falla

La Orquesta Filarmónica de Jalisco cerrará su Segunda Temporada con un concierto que promete convertir la Sala Plácido Domingo en un territorio de danzas, ritos y emociones intensas. Bajo el título “El amor brujo”, el programa rendirá homenaje a Manuel de Falla, figura esencial de la música española del siglo XX, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento.

OFJ

La presentación será dirigida por José Luis Castillo, quien conducirá un recorrido por algunas de las páginas más representativas del compositor gaditano. La primera parte estará dedicada a las dos suites de “El sombrero de tres picos”, ballet estrenado en 1919 que mezcla humor, picardía y una exuberante paleta orquestal inspirada en ritmos populares como el fandango, la farruca y la jota.

Después del intermedio, la mezzosoprano Guadalupe Paz se unirá a la orquesta para interpretar las “Siete canciones populares españolas”, un ciclo donde De Falla transforma melodías tradicionales en pequeñas joyas de gran intensidad expresiva. El programa culminará con “El amor brujo” en su versión de 1925, una obra atravesada por los celos, la superstición y la pasión amorosa, considerada una de las creaciones más poderosas del repertorio español.

Con este cierre de temporada, la OFJ propone un viaje por la teatralidad luminosa, la intimidad popular y la dimensión ritual de Manuel de Falla, un compositor que llevó el cante y la danza andaluza al terreno de la gran música sinfónica.

OFJ

DATOS