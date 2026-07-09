Reportan que están sanos y salvos 3 alumnos de secundaria desaparecidos

A nueve días de haber desaparecido luego de su ceremonia de graduación, tres alumnos de la Secundaria Técnica 113, de la Colonia Lomas del Paraíso II de Guadalajara, volvieron con sus familiares, sanos y salvos.

“Hola buen día, así como solicité su ayuda así mismo les hago saber que Justhin apareció con vida !!!”, anunció en redes sociales la señora Janeth Molina, madre de uno de los muchachos que desaparecieron desde el 30 de junio pasado.

“Ya están él y sus 2 amigos con sus familiares muchas gracias por todo, todo su apoyo !!! Dios es bien grande de verdad, cómo les pago. Gloria a Dios que nunca nos dejó”, añadió Janeth Molina.

Los estudiantes de secundaria que habían desaparecido son Justhin Enrique Torres Molina, de 15 años; Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14, y Jordan Isaac García Flores, de 13.

Sobre el caso, las autoridades estatales informaron que existían indicios de que la delincuencia organizada los había enganchado para reclutarlos en sus filas criminales.

Ellos habrían sido vistos por última vez luego del evento de la secundaria; poco después sus familiares recibieron mensajes de que se habían ido a trabajar a la sierra y que regresarían en tres meses. Hubo un video en el que se ve a los chamacos en compañía de un individuo.

La misma sospecha sobre reclutamiento mediante una falsa oferta de empleo de parte de la mafia prevalecía en otro caso similar: el de tres alumnos del Cecytej Plantel Puerto Vallarta, que estaban ilocalizables desde el 25 de junio y que 11 días después, se informó que llegaron a casa de uno de sus familiares.

Ellos son Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14, quienes desaparecieron el pasado 25 de junio, cuando al parecer se dirigían a su ceremonia de graduación en el Cecytej Plantel Puerto Vallarta, de donde eran alumnos.

El 6 de julio, la Fiscalía del Estado informó que ellos habían aparecido en buen estado de salud y que se habían presentado a la casa de “uno de sus familiares”.

UN DETENIDO POR DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, de la Fiscalía de Jalisco, dio a conocer este jueves 9, que se tiene bajo investigación a un hombre detenido por la desaparición de los tres estudiantes de la secundaria de Lomas del Paraíso.

Trascendió que podría tratarse del familiar de uno de los adolescentes, quienes ya se encuentran con sus seres cercanos. Las indagatorias continúan.