Pablo Lemus reaparece tras cirugía de apendicitis; seguirá en reposo durante el fin de semana

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reapareció en un video en redes este jueves desde su oficina en Casa Jalisco para informar que su recuperación avanza de manera favorable, luego de la cirugía de urgencia a la que fue sometido por una apendicitis aguda.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal señaló que ya se encuentra de regreso en sus actividades, revisando los asuntos prioritarios del Gobierno de Jalisco, aunque seguirá las indicaciones médicas y permanecerá en reposo parcial durante el resto de la semana.

“A casa después de la operación de la apendicitis. Vamos mejorando muy bien y ya estoy de regreso aquí en la chamba, revisando pendientes y atendiendo los temas fundamentales del estado”, expresó.

Lemus añadió que permanecerá “en un medio reposo durante todo el fin de semana”, con la expectativa de retomar su agenda habitual a partir del próximo lunes, siempre que su evolución continúe favorable.

El gobernador también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras darse a conocer su estado de salud. “Gracias por todas sus bendiciones, por todos sus buenos deseos, por estar al pendiente. Ya estamos aquí nuevamente trabajando y en familia, gracias a Dios, al estilo Jalisco”, comentó.

La noche del miércoles, Pablo Lemus informó que, tras concluir una reunión con niñas, niños y jóvenes que representarán a México en la Olimpiada de Matemáticas que se celebrará en Singapur, presentó un intenso dolor abdominal y fue trasladado a un hospital, donde fue diagnosticado con apendicitis aguda. Horas después fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa y anunció que guardaría reposo durante los siguientes días antes de reincorporarse de forma gradual a sus actividades públicas.