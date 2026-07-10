IMSS investiga muerte de adulto mayor en Tlaquepaque; apoya a familiares

Comunicado IMSS Jalisco Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco informó que asesora y brinda ayuda a familiares de la persona que falleció en el exterior de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 39, en San Pedro Tlaquepaque, presuntamente al serle negado el servicio por lo que ya se investiga el caso.

La institución aseguró que el adulto mayor que habría fallecido este viernes no habría ingresado al nosocomio, de acuerdo con los registros institucionales, y afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

A través de un video difundido por el titular del IMSS Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, la institución expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida e informó que autoridades de la clínica sostuvieron una reunión con el acompañante del hombre de la persona que desafortunadamente perdió la vida, para brindarle apoyo, orientación y asesoría legal.

“De acuerdo con la información disponible hasta este momento y con los registros institucionales, la persona permaneció en el exterior de la unidad y no existe registro de un ingreso para solicitar atención médica”, señaló el IMSS.

Asimismo, el delegado estatal del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo , indicó que proporcionarán toda la información que le sea requerida por las autoridades competentes y aseguró que se actuará “con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto” durante el desarrollo de las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

De acuerdo con versiones de lo ocurrido, un hombre de 84 años habría fallecido afuera de la clínica tras acudir por un problema intestinal, y de acuerdo con el testimonio de un familiar, al solicitar atención médica en el área de recepción le habrían informado que el paciente no contaba con vigencia en el Seguro Social, por lo que no se le proporcionó la atención.