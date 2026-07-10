Morena acusa a MC de romper acuerdos que permitían la gobernabilidad en el Congreso de Jalisco

Tonatiuh Bravo, coordinador legislativo de Hagamos y Miguel de la Rosa, coordinador de Morena. Se rompieron acuerdos durante la sesión.

La bancada de Morena fracasó en su intento de recuperar la presidencia de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que actualmente preside el legislador del PVEM, Alberto Alfaro García, al no alcanzar los votos para realizar el cambio respectivo.

La decisión para concretar el cambio requería 20 votos de los 38 legisladores y Morena y sus aliados lograron 19. El voto decisivo lo emitió la legisladora del PRI, Alondra Fausto, quien se abstuvo y con ello, no pudo darse el movimiento que buscaba poner al frente de la Comisión al morenista Alejandro Barragán.

Los 19 votos para realizar el cambio fueron ocho de Morena, tres del PAN (Julio Hurtado, César Madrigal y Claudia Murguía), tres de Hagamos, uno del PRI (Cuquis Camarena), dos de futuro y dos del PT.

Los 17 votos para mantener todo igual fueron 11 de MC, cuatro del Partido Verde y dos del PAN (Isaías Cortés y Marco Tulio Moya).

Ante el resultado, el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, aseguró que no se están respetando acuerdos fundacionales de la 64 Legislatura, donde esa Comisión le corresponde a un diputado de Morena.

“Movimiento Ciudadano no ha honrado esos acuerdos. No tiene palabra. Ni su coordinador, ni sus integrantes, ni el gobernador de este estado. Cómo gobierna un partido que no tiene respeto a la palabra”, se quejó De la Rosa.

Añadió que, al mantenerse Alberto Alfaro, al frente de la Comisión de Vigilancia, Jalisco tiene perdida la tarea de fiscalizar al gobierno de Jalisco, a los organismos públicos y a los 125 ayuntamientos.

“La consecuencia hoy es que este Congreso teniendo una de las dos razones de su existir legislar y la fiscalización de los recursos públicos, por la manera en que se desempeña esa Comisión este Congreso no está cumpliendo la labor de control y fiscalización del gasto público y eso ha permitido que la administración anterior de Alfaro como esta, estén haciendo lo que quiere con el dinero público”, aseguró.

De la Rosa acusó al gobernador Pablo Lemus de hacer llamadas a los coordinadores parlamentarios, para cambiar el sentido de su voto y con ello, intervenir en la vida interna del Poder Legislativo.

En concreto, dijo que el legislador del PRI, Aurelio Fonseca, dejó la sesión y no votó, ante las presiones que le llegaron desde Casa Jalisco.

El legislador del Partido Verde, Alberto Alfaro, así respondió ante los señalamientos del líder de la bancada de Morena:

“Por eso me cambié a la bancada del Verde y lo voy a decir por qué. Ellos (Morena) pregonan con el discurso de no mentir, no robar y no traicionar y en las mas de 200 casas de enlace que llevamos en Tlaquepaque, la gente me dice que este es el gobierno (municipal) mas corrupto en 20 años y creemos que me han querido quitar la Comisión porque soy el único que alza la voz”, apuntó.

El líder de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, advirtió que los acuerdos que dieron gobernabilidad a la 64 Legislatura, se quedan en riesgo para lo que resta de este trienio.

“No tengo sino que lamentar que no se cumplen los acuerdos porque en esos acuerdos hay un todo y entonces al vulnerar un acuerdo implícitamente se deja la gobernanza de la Legislatura en zozobra y sin dar ninguna certeza justamente lo que es nuestra responsabilidad hacer”, finalizó Bravo Padilla.

La sesión legislativa duró poca más de seis horas, en donde hubo diversas discusiones, algunas de ellas centradas en el tema del agua turbia que le da el SIAPA a los hogares.

Al no alcanzar los votos para hacer el cambio en la Comisión de Vigilancia, ahora tendrán que transcurrir por lo menos seis meses para intentar otro movimiento en esa instancia.