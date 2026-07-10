Refuerza Tlajomulco con empresarios seguridad a través del C5

El Gobierno de Tlajomulco sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Tlajomulco de Zúñiga (IETZ) para fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre el sector productivo y las autoridades municipales.

Como parte de la reunión, las y los empresarios realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5), donde conocieron el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, los esquemas de vigilancia y la operación de la Policía Preventiva Municipal.

El director general del C5 Tlajomulco, Filemón Martínez Gutiérrez, señaló que el objetivo es mantener una comunicación permanente con el sector empresarial para atender de manera oportuna cualquier situación que afecte sus actividades.

“La intención es fortalecer la ruta de trabajo que ya está caminando y hacerles saber que cuentan con el respaldo del C5 Tlajomulco y de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal”, expresó el funcionario.

Durante el encuentro también se expusieron los mecanismos de coordinación y atención con los que cuenta el municipio para responder a incidentes relacionados con la actividad comercial e industrial.

La reunión forma parte de las acciones de vinculación entre el Ayuntamiento y el sector empresarial para fortalecer los canales de comunicación y la estrategia de seguridad en las zonas industriales del municipio.