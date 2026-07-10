Jalisco reporta disminución sostenida de casos activos de sarampión

La estrategia de vigilancia epidemiológica y vacunación implementada por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) comienza a reflejar resultados positivos. La dependencia informó que los casos activos de sarampión mantienen una tendencia sostenida a la baja, al pasar de un promedio de 42 personas en periodo de contagio hace tres semanas a 18 durante los últimos siete días.

De acuerdo con la SSJ, la reducción responde al fortalecimiento de la búsqueda intencionada de casos, el seguimiento epidemiológico y la amplia participación de la población en las jornadas de vacunación, acciones que han permitido contener la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.

El director general de Salud Pública de la SSJ, Roberto Carlos Rivera Ávila, explicó que la disminución de casos es resultado del trabajo conjunto entre el personal de salud y la ciudadanía. Señaló que, aunque la tendencia es favorable, es indispensable mantener una alta cobertura de vacunación para prevenir nuevos contagios y proteger a los grupos con mayor riesgo.

El funcionario recordó que el sarampión puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños menores de cinco años, personas con sistemas inmunológicos comprometidos y quienes no cuentan con un esquema completo de vacunación.

Jalisco registra tendencia a la baja en casos activos de sarampión (EDGAR QUINTANA)

Por ello, exhortó a la población a revisar la Cartilla Nacional de Salud y verificar que todas las dosis correspondientes estén aplicadas. En caso de existir vacunas pendientes, pidió acudir al centro de salud más cercano para completar el esquema.

Rivera Ávila subrayó que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y eficaz, además de formar parte del Programa de Vacunación Universal.

La Secretaría de Salud Jalisco informó que continuará reforzando las acciones de vigilancia epidemiológica, investigación de casos, seguimiento de contactos y vacunación en las zonas donde sea necesario, con el objetivo de disminuir el riesgo de nuevos brotes en la entidad.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar fiebre, erupción cutánea o sarpullido, tos, escurrimiento nasal o enrojecimiento de ojos, y evitar la automedicación para recibir un diagnóstico y atención oportunos.

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