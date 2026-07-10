“Teatro secreto” y producciones del CUAAD destacan en nominaciones al Ariel 2026

. Fotos: Cortesía CUAAD

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) nominó a diversas producciones realizadas por egresados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para la 68 edición del premio Ariel 2026, en categorías que abarcan actuación, documental, animación, música y sonido.

Entre las obras más destacadas figura Teatro secreto, creada en el Taller del Chucho, que compite en la categoría de Mejor cortometraje de animación. Dirigida por Diego Martínez Gutiérrez, egresado de Artes Audiovisuales del CUAAD, la película utiliza la técnica de stop-motion para narrar un viaje onírico a través de un teatrino mágico. Su propuesta visual y narrativa ha sido reconocida internacionalmente tras su estreno en el Festival de Annecy 2025 y su presentación en el FICG.

Otras producciones nominadas incluyen La eterna adolescente, dirigida por Eduardo Esquivel, con reconocimientos a las actuaciones de Emma Dib y Ruth Ramos; Adiós, amor, producida por Guillermo Pérez de la Mora, con nominación para Ernesto Rocha como Mejor actor; y Brigada 2045, documental de Olivia Luengas Magaña, que aborda la labor de brigadistas forestales y suma nominaciones en música original y sonido.

Estas nominaciones reflejan la creatividad, innovación y compromiso artístico de los egresados de la UdeG, consolidando al CUAAD como un referente nacional en la formación de profesionales del cine y las artes audiovisuales.

La presencia de estas producciones en el Ariel 2026 confirma la relevancia del Taller del Chucho y del CUAAD como espacios de experimentación y creación que han logrado posicionar a Guadalajara en el mapa internacional de la animación y el cine independiente. La diversidad de propuestas, que van del documental a la ficción y la animación, muestra la amplitud de miradas y estilos que enriquecen la cinematografía mexicana.

Además, el reconocimiento de la AMACC a estos proyectos evidencia el impacto de la formación universitaria en la profesionalización del cine nacional, al tiempo que impulsa nuevas generaciones de artistas a explorar lenguajes innovadores y narrativas que dialogan con los desafíos sociales, culturales y ambientales del país.