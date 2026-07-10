Investiga Fiscalía de Jalisco muertes de 2 ex alcaldes

Benjamín Medrano

Dos casos de asesinatos en agravio de ex presidentes municipales son investigados por la Fiscalía de Jalisco; uno es el del ex alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada; el otro es el de José Ramírez Martínez, acuchillado en el municipio jalisciense de Gómez Farías, quien además era líder agrario.

El ex munícipe zacatecano fue baleado el pasado 7 de julio en una nevería de la colonia Santa Elena de la Cruz, en la capital de Jalisco.

En el número de emergencias 911 se recibió ese día el reporte de que un cliente estaba al interior del negocio cuando ingresó un sujeto robusto, con casco de motociclista puesto, quien le hizo una detonación de arma de fuego en la cabeza.

Luego de que se supo la identidad de la víctima se estableció que tenía una orden de aprehensión por un fraude al erario público de Zacatecas, por 60 millones de pesos, por utilizar, presuntamente, recursos de manera irregular e incluso se menciona la contratación del cantante Ricky Martin en una feria local, como parte del desfalco.

Benjamín Medrano Quezada fue alcalde de Fresnillo de 2013 a 2015, y después fungió como diputado federal, del 2015 al 2018, entre otros cargos ejercidos. Militó en el PT y el PRI.

LÍDER AGRARIO Y EX ALCALDE ASESINADO EN GÓMEZ FARÍAS

La Fiscalía Regional de Ciudad Guzmán indaga el homicidio de José Ramírez Martínez, de 69 años, cuyo cadáver acuchillado apareció el 8 de julio en un pozo de bombeo de La Cofradía, municipio de Gómez Farías.

El automóvil del occiso fue encontrado cerca del lugar. El fallecido fue alcalde y era líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano; estuvo casado con la actual alcaldesa del municipio, Rosa María Delgadillo Martínez, y es padre de la presidenta del DIF municipal Cynthia Ramírez Delgadillo.

El occiso fue presidente municipal de Gómez Farías de 1992 a 1995, luego de ganar las elecciones como abanderado del PAN.