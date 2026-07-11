Hollywood reconoce prestigio de Guillermo del Toro y entregará otro galardón

Guillermo del Toro sigue sumando reconocimientos por su trabajo (@MuseumModernArt)

Séptimo arte — El cineasta jalisciense Guillermo del Toro sigue sumando reconocimientos internacionales por su prestigiosa carrera dentro del séptimo arte, y el próximo 7 de agosto, será distinguido con el Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por parte del Instituto Americano del Cine (AFI, por sus siglas en inglés), en el marco de la ceremonia de graduación del Conservatorio del AFI.

La ceremonia en el mexicano recibirá esta distinción se llevará a cabo en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, donde Guillermo del Toro compartirá reconocimiento con el guionista estadounidense Aaron Sorkin, ganador del Oscar por The Social Network y creador de producciones como The West Wing y The Newsroom.

El Doctorado Honoris Causa que otorgará el AFI reconoce no solo la excelencia artística, sino también aportaciones al desarrollo del cine contemporáneo y su aportación a las nuevas generaciones de creadores.

El presidente y director ejecutivo del AFI, Bob Gazzale, destacó que Del Toro y Aaron Sorkin representan “fuerzas creativas prolíficas e inigualables” y aseguró que su trabajo ha sido inspiración en audiencias de todo el mundo, además de convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones de cineastas que egresarán del conservatorio este año.

Guillermo del Toro fue elegido para recibir este reconocimiento por sus contribuciones al cine y por la influencia que han tenido en la industria audiovisual a nivel mundial.

El cineasta jalisciense suma esta distinción a otras que son resultado de su trabajo en el séptimo arte y entre los que figuran el haber sido nombrado integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organismo responsable de la entrega de los premios Oscar.

El cineasta mexicano es considerado uno de los directores más influyentes de las últimas décadas y ha recibido reconocimientos importantes por sus películas, entre ellas El laberinto del fauno, La forma del agua, El callejón de las almas perdidas y Pinocho, por las que ha recibido múltiples premios internacionales, incluidos tres premios Oscar: Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, además de Mejor Película Animada por Pinocho.

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