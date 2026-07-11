Ofrecen herramientas a municipios para fortalecer sus finanzas y mejorar la recaudación

Con el objetivo de que los municipios cuenten con finanzas públicas más sólidas y una mejor planeación de sus recursos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco realizó la Quinta Mesa Regional de Trabajo del Consejo Estatal Hacendario 2024-2027, dirigida a autoridades hacendarias de la región Norte.

La Secretaría de la Hacienda Pública oferce herramientas para fortalecer la planeación financiera de municipios de la región Norte

Durante la jornada se presentaron herramientas y estrategias para fortalecer los ingresos municipales, mejorar la eficiencia recaudatoria y optimizar los indicadores que influyen en la distribución de participaciones federales. También se ofreció acompañamiento técnico para la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

Octavio Álvarez Jaimes, director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, explicó que la asesoría especializada desde las primeras etapas permite detectar áreas de mejora antes de que las propuestas sean presentadas ante los cabildos, además de contribuir a que sean jurídicamente sólidas, transparentes y acordes con la normatividad vigente.

Otro de los temas abordados fue el acceso a financiamiento y asistencia técnica. Martín Ernesto Gudiño Chávez, subgerente ejecutivo de la Oficina Jalisco-Nayarit de BANOBRAS, presentó las alternativas y programas de apoyo disponibles para que los gobiernos municipales impulsen proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo.

La Secretaría de la Hacienda Pública oferce herramientas para fortalecer la planeación financiera de municipios de la región Norte

Por su parte, Rebeca Elizalde Hernández, directora general de Ingresos Coordinados, explicó las ventajas de los convenios de colaboración administrativa entre el Estado y los municipios para optimizar la recaudación y mejorar la administración de los recursos públicos.

Estas acciones buscan que los ayuntamientos dispongan de mayores herramientas para incrementar sus ingresos, planear mejor el gasto y generar recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y proyectos en beneficio de sus habitantes.