Intermoda 85: una apuesta por la innovación, el talento y nuevos negocios en la industria de la moda

La edición 85 de Intermoda llegará del 21 al 24 de julio a Expo Guadalajara con una apuesta renovada para consolidarse como la principal plataforma de negocios de la industria de la moda en América Latina. Bajo el lema “Sabemos de moda, hacemos negocios”, el encuentro reunirá a fabricantes, compradores, diseñadores, distribuidores y especialistas del sector en un espacio dedicado a generar oportunidades comerciales, presentar tendencias e impulsar la innovación.

Con más de cuatro décadas de historia, la exposición busca responder a las nuevas necesidades de una industria en constante evolución mediante herramientas que faciliten el intercambio comercial y el desarrollo de nuevos mercados.

Edición 85 de Intermoda

Mayor proyección internacional y una experiencia pensada para los compradores

El presidente de Intermoda, Jaime Barba, explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será fortalecer la presencia internacional del evento mediante alianzas estratégicas con organismos empresariales, empresas líderes y plataformas especializadas que permitan atraer más expositores y compradores extranjeros.

El dirigente destacó que la experiencia del visitante también será una prioridad, por lo que esta edición incorporará una estrategia denominada Red Carpet, diseñada para facilitar el recorrido de los compradores por las distintas áreas de exposición, conectándolos con nuevas marcas, espacios de capacitación y oportunidades de negocio.

La intención, señaló, es hacer más eficiente el proceso comercial y favorecer el encuentro entre compradores y expositores.

Edición 85 de Intermoda

Capacitación y conocimiento para la industria

Además del piso de exhibición, Intermoda mantendrá una sólida oferta de capacitación mediante los espacios IM Talks y Mindset, donde especialistas nacionales e internacionales impartirán conferencias, paneles y talleres especializados.

Entre los invitados destacan Gustavo Prado, Jessica Marmolejo, Ada Jolly y Manu Castillo, conocido como Manu Styling, quienes compartirán tendencias, herramientas de negocio y análisis sobre la evolución del mercado de la moda.

Estos foros buscan ofrecer conocimientos prácticos para fortalecer la competitividad de empresarios, diseñadores y emprendedores.

Edición 85 de Intermoda

El talento mexicano tendrá mayor protagonismo

Uno de los ejes de Intermoda 85 será el impulso a los nuevos diseñadores y marcas emergentes.

El diseñador mexicano Jesús de la Garsa recordó que fue precisamente en Intermoda donde presentó su primera colección hace diez años, experiencia que impulsó su carrera profesional y posteriormente le abrió puertas para presentar su trabajo en escenarios internacionales, incluido Cannes.

En esta edición regresará a la pasarela con “Supernova”, colección que marca su regreso al Fashion Space de Intermoda.

Por su parte, el director general de Intermoda, Ernesto Hernández, anunció el lanzamiento de IM Experiences, un nuevo espacio que permitirá dar mayor visibilidad a las marcas del pabellón Trending mediante nueve pasarelas dirigidas especialmente a compradores, medios especializados y líderes de la industria.

Edición 85 de Intermoda

Más pasarelas y una nueva apuesta por la industria de la belleza

La programación contempla 15 pasarelas dentro del Fashion Space con la participación de reconocidos diseñadores mexicanos como Jesús de la Garsa, Carlos Pineda, Grecia Soto, Paulina Luna, Macario Jiménez y Edher Gin, quien estará a cargo del desfile de clausura.

Asimismo, continuará el impulso a proyectos emergentes mediante espacios como Trending e IM Impulsa, enfocados en acercar nuevas propuestas al mercado.

Entre las principales novedades destaca la creación de Beauty Zone, una nueva área especializada en productos y servicios relacionados con la industria de la belleza, la cual complementará la oferta tradicional de moda y abrirá oportunidades para nuevos segmentos comerciales.

Con ello, Intermoda amplía su visión como una plataforma integral de negocios que reúne moda, diseño, creatividad e innovación.

Edición 85 de Intermoda

Para Saber

85 ediciones respaldan la trayectoria de Intermoda.

respaldan la trayectoria de Intermoda. Se realizará del 21 al 24 de julio .

. La sede será Expo Guadalajara .

. Se espera la asistencia de más de 30 mil visitantes .

. Los registros previos muestran un crecimiento del 10% respecto a la edición anterior.

respecto a la edición anterior. Participarán más de 1,000 marcas .

. Habrá más de 1,600 stands .

. Asistirán empresas provenientes de 24 estados de México .

. Contará con representación de 14 países .

. Se desarrollarán 15 pasarelas en Fashion Space.

en Fashion Space. IM Experiences estrenará nueve pasarelas para impulsar marcas emergentes.

estrenará para impulsar marcas emergentes. Debuta Beauty Zone, el nuevo espacio dedicado al sector de la belleza.

Edición 85 de Intermoda

Datos

Evento: Intermoda 85

Intermoda 85 Fechas: Del 21 al 24 de julio

Del 21 al 24 de julio Sede: Expo Guadalajara

Expo Guadalajara Lema: “Sabemos de moda, hacemos negocios”

Actividades: Exposición comercial, pasarelas, conferencias, talleres, networking, IM Talks, Mindset, Fashion Space, IM Experiences, Trending, IM Impulsa y Beauty Zone.

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