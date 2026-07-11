La fiesta mundialista entra a su última semana

La Copa Mundial 2026 entra en su recta final, pero la fiesta todavía tiene varios días por delante en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde aficionados y visitantes podrán seguir los últimos encuentros entre pantallas gigantes, conciertos y actividades gratuitas.

Uno de los principales puntos será Vibra Jalisco Zona Fan, en el Auditorio Benito Juárez, que llegará a su última semana después de recibir a más de 100 mil personas desde su apertura.

La programación de cierre comienza este sábado 11 de julio con las transmisiones de Noruega contra Inglaterra y Argentina frente a Suiza, además de la presentación musical de Golden Ganga.

El 14 y 15 de julio, la Zona Fan continuará con las semifinales y actividades musicales a cargo de DJ y Norteño Placa. El 18 de julio regresará la programación con la transmisión del partido correspondiente y la presentación de Primer Grado.

Para el domingo 19 de julio, día de la Final de la Copa Mundial, se prepara el cierre de más de un mes de actividades gratuitas. La banda tapatía Cuca encabezará la jornada junto a No Tiene La Vaca, en una despedida con música en vivo y entretenimiento familiar.

Además del futbol y los conciertos, la Domósfera continuará abierta de martes a domingo, de 12:00 a 18:00 horas, mientras que permanecerán disponibles juegos mecánicos, espacios recreativos y atracciones como la Rueda Galáctica y la Megatorre.

Opciones para vivir la última semana del Mundial

Vibra Jalisco Zona Fan — Auditorio Benito Juárez. Mantendrá transmisiones de los últimos partidos, conciertos y actividades familiares gratuitas hasta el 19 de julio. Permanecerá cerrado los días 13, 16 y 17 de julio, al no haber partidos programados.

Centro Histórico de Guadalajara. El Fan Festival de la FIFA tiene como sede principal Plaza Liberación y extiende actividades por Plaza de Armas y Plaza Fundadores, con pantallas, alimentos y experiencias para seguir los encuentros del torneo. La programación y los horarios pueden consultarse en el sitio oficial del Fan Festival.

Zapopan. La Plaza de las Américas, frente a la Basílica de Zapopan, funciona como sede del Public Viewing gratuito, con pantalla gigante y actividades para las familias. El espacio fue programado para operar durante el Mundial, hasta el 19 de julio.

Para tomar en cuenta: Todas las actividades de Vibra Jalisco Zona Fan son gratuitas. Los horarios y la programación pueden tener ajustes, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de acudir y anticipar los traslados durante los encuentros de mayor convocatoria.