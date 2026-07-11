Guadalajara impulsa recorridos turísticos; Centro Histórico y Estadio Jalisco, los favoritos

Con el auge del turismo en la ciudad, los recorridos por el Centro Histórico y el Estadio Jalisco se han convertido en los más solicitados de los 102 tours guiados que ofrece el Gobierno de Guadalajara. La Dirección de Turismo informó que estas rutas han despertado especial interés entre visitantes nacionales e internacionales, atraídos por la historia, la cultura y el legado futbolístico de la capital jalisciense.

La directora de Turismo, María del Refugio Plascencia Pérez, destacó que la oferta incluye recorridos peatonales y en autobús por distintos puntos del Área Metropolitana, como Los Colomos, Chapala, la Plaza de Toros y rutas dedicadas a los murales. Durante las últimas semanas se registró la visita de turistas provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Colombia, Suecia e Irlanda.

Entre los atractivos del Centro Histórico sobresalen los murales de José Clemente Orozco en Palacio de Gobierno y el Instituto Cultural Cabañas, así como visitas al Parque Morelos, la Arena Coliseo, cantinas tradicionales con mariachi y el recorrido sobre el legado de Fray Antonio Alcalde en El Santuario.

Como parte de la temporada vacacional, del 21 de julio al 15 de agosto se incorporarán 66 recorridos adicionales, con visitas a museos, el Zoológico Guadalajara y Selva Mágica, dirigidos tanto a familias como a turistas locales y nacionales. Además, la Dirección de Turismo invitó a consultar los horarios de las visitas guiadas en sus redes sociales y a descargar la aplicación Guadalajara App, que concentra la oferta turística, cultural y gastronómica de la ciudad y suma más de 102 mil descargas.