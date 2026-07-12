El Gobierno de Tlajomulco realiza labores para reestablecer movilidad en zonas afectadas por las lluvias

El Gobierno de Tlajomulco informó que continúa ralizando labores para restablecer la movilidad en zonas afectadas por las intensas lluvias que se han presentado en la región.

Se destacó que desde los primeros reportes de tormentas, el gobierno municipal desplegó cuadrillas de limpieza, desazolve y atención ciudadana en diferentes puntos del municipio.

Como seguimiento, estas labores de recuperación y supervisión continuarán durante los próximos días.

Para reportar cualquier incidencia se puede comunicar a:

C4: 33 3283 4545