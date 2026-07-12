Destaca Vero Delgadillo derrama económica de más de 11 mil mdp en el marco del mundial (Fernando Carranza García)

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que durante la fiesta mundialista se generó una derrama económica de más de 11 mil millones de pesos que ha beneficiado a quienes brindan servicios para el turismo local, nacional o extranjero.

Destacó que el programa “Guadalajara te lleva”, que consiste en brindar transporte gratuito a quienes habitan por Huentitán hacia puntos donde pueden tomar otro tipo de transporte público, logrando conectar a las personas con sus centros de trabajo o estudio impactando positivamente en su economía y en su calidad de vida. En solo dos meses, este programa ha logrado la realización de más de 61 mil viajes.

La administración de Delgadillo también ha puesto las manos en obras de infraestructura pública arreglando espacios como unidades deportivas, mercados y calles, que permiten que la gente se reúna para hacer comunidad.

Hasta ahora ya se realizó la entrega de La Plaza de los Mariachis, Las 9 Esquinas, el Mercado Corona, La calle República, y la Unidad 4 Canchas.