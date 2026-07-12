La AMBU realizó la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar

La AMBU ealizó la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar (HECTOR HERNANDEZ)

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), realizó la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar con el objetivo de fortalecer la infraestructura verde del Área Metropolitana de Guadalajara e impulsar la conservación de los bosques urbanos de la ciudad.

Los ejemplares fueron seleccionados por su capacidad para fortalecer la biodiversidad, mejorar los servicios ambientales y aumentar la resiliencia de los ecosistemas urbanos.

Estas acciones forman parte del Programa de Arborización 2026, mediante el cual AMBU incorporará mil 500 nuevos árboles en los 13 bosques urbanos bajo su administración, fortaleciendo la conectividad ecológica, mejorando la calidad del aire, incrementando la captura de carbono y generando espacios más saludables para la convivencia de las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Como parte de esta alianza, Fundación Azteca donó 180 árboles, una contribución que fortalecerá el patrimonio natural del Parque Luis Quintanar y contribuirá a incrementar la cobertura arbórea en el oriente de la ciudad, una zona estratégica para el desarrollo de infraestructura verde y la prestación de servicios ambientales.

Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión del Territorio, destacó que el compromiso del Gobierno de Jalisco con la restauración de los bosques urbanos tiene resultados.

Recordó que en 2025 se proyectó la plantación de 136 mil árboles y se alcanzaron más de 160 mil, por lo que este año el objetivo es llegar a 211 mil ejemplares, con el respaldo de la ciudadanía y de aliados estratégicos.

Paola Bauche Petersen, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), agradeció la participación de las y los voluntarios que se sumaron a la jornada de arborización, y destacó que su compromiso y tiempo son fundamentales para fortalecer las acciones de restauración ambiental que se impulsan en Jalisco.

Jesús Alexandro Félix Gastélum, Administrador General de AMBU, informó que, gracias a estas acciones, el Parque Luis Quintanar incrementó su cobertura foliar de 26.5 a 33.5 por ciento entre 2023 y 2026, lo que fortalece los servicios ambientales y la resiliencia de este bosque urbano.

Destacó que el trabajo de arborización no concluye con la plantación de los ejemplares, sino que contempla un seguimiento técnico permanente para garantizar su supervivencia y desarrollo, mediante monitoreos mensuales, evaluaciones semestrales y mediciones anuales.

“Los árboles son la única infraestructura urbana cuyo valor crece con el paso del tiempo. Capturan carbono, producen oxígeno, reducen contaminantes, regulan la temperatura, favorecen la infiltración de agua y brindan refugio y alimento a muchas especies. Cada árbol que plantamos representa una inversión en el futuro ambiental de nuestra ciudad”, manifestó.