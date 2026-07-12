Legislador pide al SIPINNA que investigue fuga de menores de Hogar Cabañas y otros albergues

Área de juegos del Hogar Cabañas, situado a un costado de plaza del Sol y bajo custodia del Gobierno de Jalisco.

Ante la fuga de dos menores de edad del Hogar Cabañas -bajo custodia del Gobierno de Jalisco- y tras once fugas de adolescentes de diversos albergues, ocurridas en los seis meses recientes, el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, solicitó al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que intervenga en el caso.

Durante la sesión del Pleno del Congreso, Enrique Velázquez, pidió que el Sipiina ejerza su facultad legal y vigile que los centros de internamiento, entre ellos el Hogar Cabañas, cumplen con los estándares de infraestructura y seguridad que los menores de edad merecen.

“Esto no son hechos aislados ni cifras frías. Son el grito desesperado de menores que no encuentran en estos espacios la protección, la seguridad, ni las condiciones mínimas para su sano desarrollo. Como legisladores, no podemos ser cómplices. Por ello, el Grupo Parlamentario de Hagamos presenta este acuerdo, con el objetivo de exigir una intervención inmediata y contundente”, subrayó.

Un ejemplo es el caso de Dulce Arámbula, de 14 años de edad, quien desapareció de un albergue en febrero de 2026. Fue localizada hasta 31 de marzo y a su mamá se le notificó que la menor de edad “se fue de pinta”.

El legislador Enrique Velázquez, quien preside la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso, solicitó también que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes haga visitas de inspección a los albergues a donde son enviados menores de edad, por parte del DIF Jalisco.

“Exhortamos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que en ejercicio de sus facultades actualice el Registro Estatal de estos centros y realice visitas de inspección que sea reales y constantes, aplicando medidas cautelares cuando sea necesario para proteger a los menores”, dijo.

Según la propuesta hecha por Enrique Velázquez, se pide que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informe al Congreso, en un plazo no mayor a tres meses, sobre las acciones concretas de mejora y los avances en las investigaciones, sobre la fuga de menores de los albergues y del Hogar Cabañas.

El tema se discutirá en la siguiente sesión del Congreso del Estado