Mantiene Fitch Ratings calificación AAA para Tlajomulco

La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación “AAA(mex)” con Perspectiva Estable para el municipio de Tlajomulco, la máxima evaluación dentro de su escala nacional.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la evaluación considera aspectos como la fortaleza de los ingresos propios, el control del gasto, la liquidez, el nivel de endeudamiento y la capacidad del municipio para cumplir con sus obligaciones financieras.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, señaló que la calificación permite al gobierno mantener capacidad de pago a proveedores y contratistas, así como dar continuidad a obras y servicios públicos.

“¿En qué le beneficia al ciudadano? En que nosotros tenemos la liquidez para realizar los pagos de la obra pública y de los servicios públicos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que no vamos a tener obras tiradas por falta de pago, ni falta de recolección de basura por falta de pago a los proveedores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos una muy buena solidez financiera para estar haciendo los pagos a los diferentes proveedores y a los diferentes contratistas, en particular con tanta obra pública que tenemos. ¿Qué es lo que podemos ver en la calle? Que hay más de 300 obras ejecutándose, que no hay ninguna tirada y que se realizan en tiempo y forma. Se realizan y se concluyen”.

El funcionario atribuyó parte del desempeño financiero al crecimiento en el cumplimiento de las contribuciones municipales. Según la administración, los recursos obtenidos mediante la recaudación se destinan a infraestructura, servicios y obra pública.

La ratificación mantiene a Tlajomulco en el nivel más alto de la escala nacional de Fitch Ratings para gobiernos locales, con una perspectiva estable sobre sus finanzas.