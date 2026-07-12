Reconocen a Conductor modelo del mes de mayo con 28 años de trayectoria

Alfredo Nava Martínez cumplió 28 años de trabajo en dicho oficio

La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco felicitó a Alfredo Nava Martínez al ser nombrado como Conductor Modelo del mes de Mayo al cumplir 28 años de trabajo en dicho oficio.

Alfredo también es reconocido por su desempeño por los usuarios de su ruta ya que tiene un gran desempeño en sus labores, honestidad, y buen trato a los pasajeros.

El reconocimiento fue otorgado por el titular de la dependencia estatal, Diego Monraz Villaseñor, a nombre del gobernador Pablo Lemus, y del Secretario General de la CTM, Juan Huerta.

El titular de la SETRAN destacó que el trabajo de los conductores es complejo, muy sacrificante es indispensable para toda la población ya que “sin ellos no se mueve la ciudad”.

El conductor de la ruta 55 externó que le gusta su trabajo porque le encanta manejar, conoce mucha gente con quienes incluso ha podido generar relaciones amigables.