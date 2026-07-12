Resguardan en Tlajomulco a tecolote llanero que habría escapado del cautiverio

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) mantienen bajo resguardo a un tecolote llanero, también conocido como tecolote de madriguera, que fue recibido recientemente en la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM).

La principal hipótesis de las autoridades es que el ejemplar escapó de un cautiverio ilegal, debido a que se trata de una especie migratoria que durante esta época del año ya no suele encontrarse de manera natural en Jalisco. El ave también presenta marcas en sus plumas que, de acuerdo con los especialistas, son características de un encierro prolongado en jaula.

Aunque el tecolote se encuentra en buena condición corporal, el deterioro de su plumaje impedirá su liberación inmediata. El proceso de rehabilitación deberá esperar a que el ejemplar mude y renueve sus plumas para recuperar un vuelo funcional y seguro, lo que podría tardar hasta un año. Posteriormente deberá pasar por una etapa de acondicionamiento físico.

Cría de tecolote rescatada (Gobierno Tlajomulco)

Su posible regreso al medio silvestre se contempla entre noviembre y enero, dependiendo de su recuperación y de las condiciones de su ciclo migratorio.

El tecolote llanero (Athene cunicularia) se encuentra bajo la categoría de Protección Especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Su presencia en México se registra habitualmente entre noviembre y abril, mientras que el Área Metropolitana de Guadalajara funciona como zona de paso y descanso durante su migración.

Esta especie se alimenta de fauna menor y contribuye al control biológico de poblaciones que pueden convertirse en plagas.

El municipio pidió reportar ejemplares de fauna silvestre lesionados o en condiciones de vulnerabilidad a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, al teléfono 33 3138 3098.