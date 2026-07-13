Mejor calidad del agua a finales de agosto y principios de septiembre: Pablo Lemus

FOTO: UdeG Archivo

“Vamos a empezar a ver mejor calidad del agua hacia finales de agosto y principios de septiembre (de 2026), y vamos a ver una mejora muy, muy importante, hacia febrero, marzo y abril del próximo año”, informó el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro al hablar sobre las malas condiciones del líquido que se suministra a la Zona Metropolitana de Guadalajara y sobre el que existen reiteradas quejas y manifestaciones en cientos de colonias a las que llega sucia, con mal olor y evidentemente contaminada.

El mandatario jalisciense afirmó que al mismo nivel de importancia de la seguridad pública “tenemos el tema de la calidad del agua; sin duda alguna es el tema en el cual el gobierno y su servidor estaremos enfocados en los próximos días.”

En entrevista con la estación Radio Metrópoli, Pablo Lemus dijo que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) fue mal manejado durante dos décadas y que se le dio prioridad a asegurar el abasto del líquido y no a preservar su calidad.

“Debemos reconocer que hubo un abandono brutal desde hace más de 20 años del SIAPA, un organismo operador sin recursos, sobretodo con mucha nómina, con muchos compromisos políticos, cero técnicos, que derivó en una crisis institucional; las inversiones que se habían hecho durante los últimos años en Jalisco, fueron más bien para garantizar el abasto”, consideró.

Refirió el gobernador que la Presa El Zapotillo sí contribuyó en el suministro y que el Lago de Chapala se encuentra en niveles históricamente altos, “¿dónde está el problema?, que se dejó de invertir en las plantas potabilizadoras de agua, principalmente en la de Miravalle, la PP1, que está en una situación verdaderamente lamentable".

Indicó que se trabajará en una “ruta corta” que se va a construir en la zona de La Calera para traer agua a la metrópoli y poder garantizar la calidad, además de bajar los costos de bombeo.

Lemus informó que dicha obra iniciará en un par de días y estará terminada en aproximadamente un lapso de cinco meses.

Expuso que para la ampliación de la PP1 de Miravalle, se requieren inversiones de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos, por lo que se ha solicitado apoyo a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal; sin embargo “no se nos ha dado ni un peso; ni para el sistema nuevo de Chapala a Guadalajara ni para la ampliación de la Planta Potabilizadora número Uno″.

El mandatario señaló que ante la falta de apoyo federal se ha decidido iniciar los trabajos con recursos únicamente estatales, e invertirán 2 mil 500 millones de pesos.

Así, con base en lo anterior, el gobernador previó que mejorará la calidad del agua entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, aunque el mejoramiento más importante se tendrá entre febrero y abril del próximo año con tales inversiones económicas.

NADIE SE PUEDE “ZAFAR” DE SU RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL

La aguda problemática de la pestilente e insalubre agua que se está surtiendo en una importante cantidad de colonias de la Capital de Jalisco tiene una responsabilidad compartida, según lo expresó el gobernador Pablo Lemus en su entrevista de este lunes en vivo en una de las estaciones de radio con mayor audiencia.

“Aquí nadie nos podemos zafar de la responsabilidad: constitucionalmente quien tiene la responsabilidad del manejo de los cuerpos de agua es la Federación; quien tiene la responsabilidad constitucional del suministro de agua a los ciudadanos son los municipios, y el Gobierno del Estado tiene que entrarle también, coadyuvar en la solución; es decir, que todos le pongamos, porque pareciera ser que el único responsable es el SIAPA o el Gobierno del Estado, cuando no es así”, resaltó el mandatario.

Y reiteró: “aquí le tiene que entrar la Federación, que es su responsabilidad también, por ejemplo en la limpieza del Río Santiago, porque el Río Santiago deriva en el Lago de Chapala y esto es el 65 por ciento del agua potable de Guadalajara, pero nadie habla de eso”.

Agregó que los municipios no solamente deben de aportar recursos sino además deben pagar los adeudos que tienen con el propio SIAPA y que no solamente señalen, que paguen lo que deben y también puedan aportar recursos para la solución y “no dejarle todo el paquete al Gobierno del Estado”.

NI SIAPA NI ABASTO DE AGUA SE PRIVATIZAN

El titular del Poder Ejecutivo de Jalisco Reconoció la decisión de la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Plantea, para que empresas parauniversitarias que generan recursos, como el Auditorio Metropolitano, empiecen a pagar por el líquido que se le suministra.

Instó a que todas las entidades y edificios públicos estatales y municipales puedan fortalecer al SIAPA cubriendo sus cuotas y reiteró que los municipios tienen un gran adeudo con el organismo.

Pablo Lemus pidió que debe quedar muy claro que “no vamos a privatizar el SIAPA” ni el servicio de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

PIDE APROBAR ESQUEMAS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO PARA LAS OBRAS

El gobernador solicitó al Congreso del Estado ser muy responsable al hacer su parte en cuanto a la aprobación de los esquemas financieros necesarios para las infraestructuras básicas que se requieren en el suministro del agua.

Previó que vendrá una discusión en el Poder Legislativo de Jalisco en cuanto a aprobar estos “esquemas de inversión a largo plazo”, “no de deuda”, que por tener una lapso mayor al tiempo del actual sexenio, requieren la aprobación de los diputados locales.

“Es decir aquí le tenemos que entrar todos: le tiene que entrar la Federación, le tiene que entrar el Estado, le tienen que entrar los municipios y le tiene que entrar el Congreso del Estado de Jalisco”.