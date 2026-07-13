Jalisco

Obra de Ome Galindo más que una novela es un manual esotérico y de magia medieval

La “Colección privada de la condesa Darlin Heks”será presentada en SOGEM

Por Lino González Corona
Novela de Ome Galindo será presentada en SOGEM Guadalajara

Colección privada de la condesa Darlin Heks es una novela hipotética que se puede empezar a leer por cualquier parte.

El autor, Ome Galindo, doctorado en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, funge como maestro en la Escuela de Escritores de SOGEM y ha publicado varios artículos especializados sobre lo fantástico y la metaficción.

Este libro suyo es considerado, más que una novela, un grimorio o manual esotérico y de magia medieval.

La obra será presentada el viernes 24 de julio en punto de las 19:00 horas en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM Guadalajara).

El domicilio es Circunvalación Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva. La entrada es libre

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Lo más relevante en México