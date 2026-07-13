La “Colección privada de la condesa Darlin Heks”será presentada en SOGEM

Novela de Ome Galindo será presentada en SOGEM Guadalajara

Colección privada de la condesa Darlin Heks es una novela hipotética que se puede empezar a leer por cualquier parte.

El autor, Ome Galindo, doctorado en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, funge como maestro en la Escuela de Escritores de SOGEM y ha publicado varios artículos especializados sobre lo fantástico y la metaficción.

Este libro suyo es considerado, más que una novela, un grimorio o manual esotérico y de magia medieval.

La obra será presentada el viernes 24 de julio en punto de las 19:00 horas en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM Guadalajara).

El domicilio es Circunvalación Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva. La entrada es libre