Reúne PAN en Tequila a liderazgos femeninos de 10 municipios

La Secretaría de las Mujeres del PAN Jalisco realizó en Tequila el encuentro regional “Nuestras Voces”, con la participación de liderazgos femeninos provenientes de 10 municipios de la región.

Al encuentro acudieron representantes de Ahualulco de Mercado, Amatitán, El Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Teuchitlán y Tequila.

De acuerdo con el partido, las participantes compartieron experiencias y analizaron problemáticas de sus municipios para integrar propuestas en materia de participación, desarrollo económico, seguridad, liderazgo y bienestar.

La directora de la Secretaría de las Mujeres del PAN Jalisco, Denise González, señaló que el encuentro busca convertir las experiencias de las participantes en propuestas para la agenda del partido.

Nuestras Voces, PAN reúne liderazgos de mujeres en Tequila (PAN Jalisco)

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres del PAN en Jalisco, Annia Alicia García García, sostuvo que las propuestas deben considerar las distintas realidades que enfrentan las mujeres en los municipios.

“Cada mujer que hoy participa representa una historia de trabajo, liderazgo y compromiso con su comunidad. Esa experiencia tiene un enorme valor y merece formar parte de las decisiones que marcarán el futuro de Jalisco. Nuestro compromiso es integrar esas voces en una agenda con visión de largo plazo, capaz de traducirse en mejores políticas públicas y propuestas legislativas”, dijo.

García García explicó que el proyecto busca identificar coincidencias entre las regiones y, al mismo tiempo, reconocer las necesidades particulares de cada municipio.

“Las mejores propuestas nacen cuando el conocimiento de quienes toman decisiones se encuentra con la experiencia de quienes viven todos los días la realidad de sus comunidades. Ese es el espíritu de ‘Nuestras Voces’: construir una agenda con rumbo, con visión y con resultados para las mujeres de Jalisco”, externa.

El PAN informó que estos encuentros continuarán en otras regiones de Jalisco para incorporar propuestas que puedan integrarse a su agenda política y legislativa.