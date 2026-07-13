Secretaría de Cultura destina 6 mdp para talleres artísticos en 100 municipios

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La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció la asignación de 6 millones de pesos para fortalecer la operación de talleres gratuitos de formación artística en 100 municipios, a través del programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura 2026. La iniciativa busca descentralizar la oferta cultural y garantizar acceso a la formación artística fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La estrategia prioriza municipios con menos de 600 mil habitantes, donde las capacidades institucionales y presupuestales son menores. Los ayuntamientos beneficiarios deberán aportar una cantidad igual o superior al subsidio estatal, lo que permitirá alcanzar una inversión conjunta de al menos 12 millones de pesos.

De los 121 municipios invitados, 108 presentaron proyectos y 100 fueron aprobados tras cumplir con los criterios técnicos y administrativos. Ocho solicitudes quedaron fuera por no acreditar requisitos de elegibilidad, mientras que 13 municipios decidieron no participar.

El recurso estatal tendrá un destino específico: cubrir los honorarios de profesores que impartan talleres gratuitos en casas de cultura municipales o espacios administrados por los ayuntamientos.

Los antecedentes del Fondo se remontan a 1997, cuando comenzaron a impartirse talleres culturales en los municipios del estado. En 2001 se inició un registro institucional que permitió documentar el crecimiento de la estrategia y evaluar su impacto.

En la edición 2025, el programa benefició a 98 municipios, con la participación de 549 talleristas en siete disciplinas artísticas, atendiendo a 12 mil 319 alumnas y alumnos. Con la incorporación de 100 municipios en 2026, la Secretaría de Cultura busca consolidar una red permanente de formación artística en las 12 regiones de Jalisco.

La dependencia estatal subrayó que este esfuerzo contribuye a garantizar el derecho cultural de las comunidades, al ofrecer espacios de aprendizaje y creación artística que fortalecen la identidad local y fomentan la participación ciudadana. Los talleres permiten que niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren en las casas de cultura un punto de encuentro con las artes.

Además, la estrategia busca impulsar la profesionalización de los talleristas y generar condiciones de continuidad para que los municipios puedan sostener proyectos culturales de largo plazo. Con ello, se pretende que la formación artística se convierta en un motor de cohesión social y desarrollo comunitario en todo el estado.