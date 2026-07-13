El PAN Jalisco insiste en que se presente Plan Integral para resolver problema del agua sucia

Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN. Exigen atención rápida a la crisis del agua.

El problema de la mala calidad del agua en la ciudad no puede normalizarse.

Mientras los ciudadanos pagan tarifas cada vez más altas, reciben agua turbia, con malos olores, con interrupciones constantes del servicio y, en numerosos casos, con condiciones que ponen en riesgo su salud, advirtió la dirigencia estatal del PAN.

La crisis ya no admite excusas. La recomendación 10/2022 y la Recomendación 10/2026, emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confirman la existencia de deficiencias graves en la prestación del servicio y evidencian la obligación de las autoridades de actuar con responsabilidad, transparencia y sentido de urgencia.

Ante esta crisis. el PAN Jalisco exige en un comunicado, tres puntos a las autoridades:

● La presentación de un plan integral con metas, plazos e indicadores públicos para resolver el desabasto y mejorar la calidad del agua.

● Transparencia total sobre el destino de los recursos recaudados mediante las tarifas.

● La implementación de auditorías técnicas independientes que permitan conocer el estado real de la infraestructura hidráulica.

El PAN Jalisco exige al gobierno estatal y a los municipales que integran el SIAPA asumir de manera inmediata un compromiso institucional y político para resolver esta crisis, convocando a todas las fuerzas políticas del estado a construir un acuerdo que coloque por encima de cualquier diferencia partidista el derecho de las familias jaliscienses a recibir agua limpia, suficiente y de calidad.

La magnitud del problema demanda coordinación, corresponsabilidad y acciones inmediatas, no postergaciones.

También creemos que la oposición responsable no sólo señala los problemas: presenta soluciones.

Por ello, el PAN Jalisco trabaja junto con especialistas en ingeniería hidráulica, infraestructura y gestión del agua para construir propuestas técnicas que permitan recuperar la calidad del servicio, fortalecer al SIAPA y garantizar el derecho al agua de las familias jaliscienses.

Esta crisis no se resolverá con discursos en redes sociales o justificando la ineficiencia. Se resolverá con planeación, inversión, mantenimiento, transparencia y capacidad de gobierno. Las familias de Jalisco merecen agua limpia, suficiente y de calidad, finalizó la dirigencia panista.